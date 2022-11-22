مؤتمر الركراكي: من الخطأ التركيز على مودريتش فقط.. وانتصار السعودية يعيد توازن كرة القدم

يرى وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب أن من الخطأ تركيز لاعبيه على لوكا مودريتش فقط.

ويلعب منتخب المغرب أمام كرواتيا في الثانية عشر ظهر غدا الأربعاء في افتتاح مباريات المجموعة السادسة من كأس العالم 2022.

وقال الركراكي في المؤتمر الصحفي: "بالتأكيد بعض المباريات أصعب من غيرها، وننتظر بفارغ الصبر مواجهة كرواتيا وجهزنا أنفسنا ونحن على استعداد لتقديم أفضل ما لدينا ليشعر جمهورنا بالفخر".

وأضاف "كنا نشجع السنغال أمام هولندا، كانوا يستحقون التعادل على الأقل، ونحن هنا أيضا لتقديم أفضل شيء ممكن".

وبسؤاله عن مودريتش شدد "بالتأكيد لوكا مودريتش لاعب بارز في المباراة ونعلم أن كرواتيا المرشح الأبرز للفوز في اللقاء بعد تحقيق وصافة النسخة الماضية، ولكن تركيزنا على جميع اللاعبين".

وأوضح "كرواتيا لديها مودريتش نعم ولكن أيضا لدينا زياش وحكيمي ومزراوي وبوفال".

وشدد الركراكي "إذا ركز اللاعبون على مودريتش فقط سيكون ذلك خطأ كبير، المهم أن نلعب الكرة المغربية ونركز على خطتنا لنصل إلى ما نريده".

وعن عدم الاستحواذ على الكرة قال: "شاهدت مباراة السعودية ضد الأرجنتين، وفاز الأخضر رغم تواجد أفضل لاعب ربما في تاريخ الكرة -ميسي- وكان الاستحواذ لصالح الأرجنتين لذلك ليس هو الفيصل في نتيجة اللقاء".

وواصل "ركزنا في التدريبات الأخيرة على استغلال الفرص، ستكون مباراة خططية وسيتم حسمها عن طريق التفاصيل الصغيرة".

وتابع "نعلم أن شعبية المغرب كبيرة هنا في قطر والخليج العربي، وإن شاء الله سيكون الجمهور داعم لنا في المباريات".

أما عن عودة حكيم زياش أجاب "هو ليس مهما فقط بالنسبة لي ولكن للفريق بأكمله، يلعب في تشيلسي وهو لاعب صف أول وكلنا بحاجة لزياش وأرى أنه من أهم اللاعبين في العالم ويسعدني أنه تمكن من العودة إلى المنتخب والبلد بأكمله يحبه وإن شاء الله غدا سيمنحنا 100%".

وتابع "الأجواء رائعة في صفوف الفريق والهدف هو تقديم أقصى ما يمكن تقديمه من أجل إسعاد الشعب المغربي في كل مكان".

أما عن انتصار هيرفي رينار مدرب السعودية قال: "رينار صديق شخصي لي واحترمه كثيرا، سعدنا بفوز السعودية وشاهدنا اللقاء عقب التدريب".

وشدد "فوز السعودية ضد ميسي يعيد التوازن إلى كرة القدم وضرورة احترام كل الفرق وليس فقط اللاعبين من ذوي الشهرة، ونود أن نحقق نفس النجاح غدا".

وتابع "هذا كأس العالم ويتواجد فيه أكبر فرق وأهم لاعبين ولذلك علينا أن نستفيد من الفرص لأن ليس لدينا الكثير من الفرص وهذا ما أبلغه للاعبين، سنلعب كرة القدم بأفضل طريقة ممكنة".

واختتم الركراكي تصريحاته "علينا التركيز على الفعالية واللعب بشكل جيد ومتماسكين في الدفاع وأن نلعب في الدفاع كلنا مع بعضنا البعض، كل شيء سيتوقف على التفاصيل".

ويقع منتخب المغرب في المجموعة السادسة بجوار منتخبات كرواتيا وبلجيكا وكندا.