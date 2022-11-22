كرنفال كأس العالم - لعب كل الدقائق ويعشق تشيلسي.. تعرف أكثر على العيدوني نجم تونس

يتألق مع منتخب تونس ويشارك في كل المباريات ويلعب كل الدقائق الممكنة.. هذا هو عيسى العيدوني نجم نسور قرطاج.

عيسى العيدوني النادي : فرينكفاروزي تونس

وظهر عيسى العيدوني بمستوى رائع خلال مباراة تونس والدنمارك.

وتعادل منتخب تونس سلبيا في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من كأس العالم قطر 2022. (طالع التفاصيل)

وحصل العيدوني على جائزة رجل المباراة.

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ومن بينهم عيسى العيدوني نجم منتخب تونس الذي يعشق نادي تشيلسي الإنجليزي.

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