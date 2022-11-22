كرنفال كأس العالم - لعب كل الدقائق ويعشق تشيلسي.. تعرف أكثر على العيدوني نجم تونس

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 - 18:37

كتب : FilGoal

عيسى العيدوني لاعب منتخب تونس

يتألق مع منتخب تونس ويشارك في كل المباريات ويلعب كل الدقائق الممكنة.. هذا هو عيسى العيدوني نجم نسور قرطاج.

عيسى العيدوني

النادي : فرينكفاروزي

تونس

وظهر عيسى العيدوني بمستوى رائع خلال مباراة تونس والدنمارك.

وتعادل منتخب تونس سلبيا في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من كأس العالم قطر 2022. (طالع التفاصيل)

وحصل العيدوني على جائزة رجل المباراة.

FiGoal.com قدم لكل متابعيه كرنفال كأس العالم والذي يأخذكم في رحلة مع كل لاعبي منتخبات المونديال لمعرفة المزيد من المعلومات عنهم.

ومن بينهم عيسى العيدوني نجم منتخب تونس الذي يعشق نادي تشيلسي الإنجليزي.

ولمعرفة القصة بالكامل اضغط على الرابط التالي للتحول إلى كرنفال كأس العالم مع FilGoal.com.

وأيضا لمعرفة المزيد من المعلومات عن باقي لاعبي كأس العالم.

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