كرنفال كأس العالم - لعب كل الدقائق ويعشق تشيلسي.. تعرف أكثر على العيدوني نجم تونس
الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 - 18:37
كتب : FilGoal
يتألق مع منتخب تونس ويشارك في كل المباريات ويلعب كل الدقائق الممكنة.. هذا هو عيسى العيدوني نجم نسور قرطاج.
عيسى العيدوني
النادي : فرينكفاروزي
وظهر عيسى العيدوني بمستوى رائع خلال مباراة تونس والدنمارك.
وتعادل منتخب تونس سلبيا في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من كأس العالم قطر 2022. (طالع التفاصيل)
وحصل العيدوني على جائزة رجل المباراة.
FiGoal.com قدم لكل متابعيه كرنفال كأس العالم والذي يأخذكم في رحلة مع كل لاعبي منتخبات المونديال لمعرفة المزيد من المعلومات عنهم.
ومن بينهم عيسى العيدوني نجم منتخب تونس الذي يعشق نادي تشيلسي الإنجليزي.
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حالة من الاندهاش انتابت متابعي مونديال قطر بسبب احتساب وقت بدل ضائع كبير.🙄— FilGoal (@FilGoal) November 22, 2022
57 دقيقة وقت بدل ضائع إجمالا في أول 4 مباريات فقط.
كولينا رئيس لجنة حكام فيفا يوضح الأمر، وكيف يتم ذلك؟
ولكن، هل أصبحنا نلعب 90 دقيقة كاملة بعد النظام الجديد لاحتساب الوقت الضائع؟ pic.twitter.com/5Ru0FasKak