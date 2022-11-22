صمود قرطاج

في مباراة كان منتخب تونس هو الأفضل في بعض أوقاتها تمكن منتخب تونس من فرض التعادل مع الدنمارك في الجولة الأولى من كأس العالم 2022.

المباراة أقيمت على ملعب المدينة التعليمية.

وحصل منتخب تونس على نقطة من فريق أوروبي لأول مرة منذ 20 عاما.

التعادل رفع رصيد الفريقين للنقطة الأولى ليتصدرا المجموعة الرابعة حتى خوض مباراة فرنسا ضد أستراليا.

بدأ منتخب الدنمارك المباراة بكريستيان إريكسن وتوماس ديلايني وإيميل هويبرج في وسط الملعب، بينما هاجم جلال القادري بعصام الجبالي ويوسف المساكني.

دولبرج وأولسن يقودان هجوم الدنمارك في مواجهة تونس بكأس العالم 🌟⚽️#في_المونديال pic.twitter.com/DG9hBm5esy — FilGoal (@FilGoal) November 22, 2022

علي معلول وسيف الدين الجزيري على دكة بدلاء تونس أمام الدنمارك، الجبالي يقود الهجوم بجانب بن سليمان والمساكني🇹🇳🌟#في_المونديال pic.twitter.com/KJSdCmw9DG — FilGoal (@FilGoal) November 22, 2022

وصف المباراة

سيطر لاعبي تونس على مجريات المباراة من بدايتها ولكن بدون فرص.

وحضرت الفرصة الأولى في الدقيقة الـ 11 بتسديدة من محمد دراجر التي غيرت اتجاهها من كريستنسن لتمر بجوار القائم بمسافة بسيطة.

وسجل عصام الجبالي أول أهداف تونس في الدقيقة الـ 23 ولكن الحكم ألغى الهدف لوجود حالة تسلل.

هدف عصام الجبالي الملغي أمام الدنمارك بسبب التسلل ❌#في_المونديال pic.twitter.com/eOqMhAjED5 — FilGoal (@FilGoal) November 22, 2022

وسدد هويبرج تسديدة قوية في الدقيقة الـ 33 ولكن أيمن دحمان أمسكها بثبات.

وكاد عيسى العيدوني أن يتقدم بالهدف الأول بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن كرته جاءت فوق المرمى.

وأهدر الجبالي انفرادا صريحا بمرمى كاسبر شمايكل في الدقيقة الـ 41 بعد أن حاول وضع الكرة من فوقه ولكن الحارس الدنماركي كان متيقظا.

وخرج توماس ديلايني في تبديل اضطراري للإصابة قبل نهاية الشوط الأول ودع المدرب بدامسجارد بدلا منه.

الشوط الثاني بدأ بانفراد آخر من وسط الملعب من عيسى العيدوني الذي تلقى تمريرة من الجبالي ولكن كريستنسن لحق به قبل الوصول لمنطقة الجزاء.

وسجل الدنمارك هدف التقدم في الدقيقة الـ 55 عن طريق أندرياس أولسين ولكنه ألغي هو الآخر بسبب التسلل.

وتألق أيمن دحمان في التصدي لتصديدة رائعة من كريستيان إريكسن.

وبعد دقيقة واحدة لعب أندرياس كونيلياس رأسية تجاه المرمى ولكنها اتردت من القائم.

واحتسب الحكم خمس دقائق وقت بدل من الضائع مع نهاية الوقت الأصلي.

وفي الدقيقة الـ 93 استدعى حكم الفيديو حكم الساحة لمراجعة لمسة يد على مدافع تونس ولكنه قرر عدم احتساب ركلة جزاء.