تقارير: الكشف عن تفاصيل إصابة الشهراني القوية أمام الأرجنتين

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 - 16:49

كتب : FilGoal

ياسر الشهراني - السعودية أمام الأرجنتين

تم الكشف عن حجم الإصابة التي تعرض لها ياسر الشهراني لاعب السعودية خلال مواجهة الأرجنتين.

واصطدم ياسر الشهراني بزميله محمد العويس في إحدى الكرات المشتركة خلال الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

وحقق المنتخب السعودي انتصارا تاريخيا بهدفين مقابل هدف واحد على حساب الأرجنتين في الجولة الأولى من دور المجموعات لـ كأس العالم المقام في قطر.

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بحسب صحيفة الرياض السعودية، فإن إصابة الشهراني عبارة عن كسر في الفك مع ضرر في بعض الأسنان.

ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة الثالثة مع الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

وأصبح منتخب السعودية ثاني منتخب عربي يفوز على منتخب من أمريكا الجنوبية طوال تاريخ كأس العالم بعد الجزائر عام 1982 على تشيلي والأول منذ 40 عاما.

وخسر منتخب الأرجنتين في مباراة يسجل فيها ليونيل ميسي للمرة الأولى منذ 2009 أمام إسبانيا.

وأنهى منتخب السعودية سلسلة 36 مباراة على التوالي دون هزيمة للأرجنتين كثاني أطول السلاسل في تاريخ كرة القدم خلف إيطاليا صاحبة الـ37 مباراة.

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