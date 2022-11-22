صعوبة لحاق سلمان الفرج بباقي مباريات كأس العالم

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 - 16:42

كتب : FilGoal

سلمان الفرج - السعودية

استبعد الفرنسي هيرفي رينار مدرب منتخب السعودية إمكانية ظهور سلمان الفرج في مباريات كأس العالم 2022 مرة أخرى بسبب الإصابة.

وتعرض الفرج لإصابة قوية خلال الفوز التاريخي على الأرجنتين 2-1 يوم الثلاثاء في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

وقال رينار في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية: "سيكون من الصعب على سلمان الفرج خوض أي مباريات أخرى في كأس العالم".

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وأضاف "لا أستطيع تأكيد غياب الفرج عن المباريات التالية في المسابقة، لكن ذلك سيكون صعبا".

الفرج تخطى إصابته في الكتف التي تعرض لها مؤخرا ليشارك في التشكيل الأساسي أمام الأرجنتين.

وتعرض لإصابة في الركبة بعد مرور نصف ساعة من اللقاء قبل أن يستكمل المباراة ثم يستبدل في الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

وظهر البالغ من العمر 33 عاما عقب اللقاء مستندا على عكازين.

ويلعب منتخب السعودية ضد بولندا في 26 نوفمبر على استاد المدينة التعليمية.

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ولأول مرة منذ 40 عاما تمكن منتخب عربي من تحقيق الفوز على منتخب من قارة أمريكا الجنوبية في كأس العالم.

وحصد منتخب السعودية الثلاث نقاط الأولى في انتظار باقي مباريات المجموعة لتحديد الشكل النهائي للمجموعة.

وحقق منتخب السعودية الفوز مرتين متتاليتين في كأس العالم لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على مصر في آخر جولات نسخة 2018 والفوز على الأرجنتين في النسخة الحالية.

ولأول مرة منذ 40 عاما تمكن منتخب عربي من تحقيق الفوز على منتخب من قارة أمريكا الجنوبية في كأس العالم.

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وحصد منتخب السعودية الثلاث نقاط الأولى في انتظار باقي مباريات المجموعة لتحديد الشكل النهائي للمجموعة.

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وخسر منتخب الأرجنتين في مباراة يسجل فيها ليونيل ميسي للمرة الأولى منذ 2009 أمام إسبانيا.

وأنهى منتخب السعودية سلسلة 36 مباراة على التوالي دون هزيمة للأرجنتين كثاني أطول السلاسل في تاريخ كرة القدم خلف إيطاليا صاحبة الـ37 مباراة.

الأرجنتين خسرت مباراة في كأس العالم بعد التقدم في الشوط الأول للمرة الأولى منذ 1930.

وخسر منتخب الأرجنتين المباراة الافتتاحية له في كأس العالم للمرة الأولى منذ 1990.

ولأول مرة منذ 1990، يسخر التانجو أمام فريق غير أوروبي في كأس العالم وتحديدا أمام الكاميرون.

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