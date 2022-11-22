عبد الإله المالكي: لدينا مدرب مجنون.. حديثه جعلنا نرغب في أكل العشب

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 - 15:22

كتب : FilGoal

عبد الإله المالكي - منتخب السعودية

شدد عبد الإله المالكي لاعب وسط منتخب السعودية أن المحاضرة التي ألقاها المدرب هيرفي رينار قبل المباراة جعلت اللاعبين يرغبون في بداية المباراة منذ الصباح.

وقال عبد الإله المالكي في تصريحات لقناة الكأس: "المدرب ألقى علينا محاضرة قبل المباراة جعلتنا نبكي، حفزنا بشكل مرعب وجعلنا نرغب في بداية المباراة من الصباح".

وأضاف "كنا في الموعد وعندنا مدرب مجنون بين الشوطين قالنا كلام "خلانا ناكل العشب"".

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وتابع "الوحوش، الرجال، الأبطال، وكل الكلمات القوية يستحقها الفريق بالكامل و الجهاز الفني والإداريين والجمهور".

وواصل "أمامنا مباراتين سنلعبهما بشكل أقوى من هذه المباراة".

وأتم "اللاعب إذا حصل على الثقة سيقدم أفضل ما لديه وهو ما حدث".

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وأصبح منتخب السعودية ثاني منتخب عربي يفوز على منتخب من أمريكا الجنوبية طوال تاريخ كأس العالم بعد الجزائر عام 1982 على تشيلي والأول منذ 40 عاما.

وخسر منتخب الأرجنتين في مباراة يسجل فيها ليونيل ميسي للمرة الأولى منذ 2009 أمام إسبانيا.

وأنهى منتخب السعودية سلسلة 36 مباراة على التوالي دون هزيمة للأرجنتين كثاني أطول السلاسل في تاريخ كرة القدم خلف إيطاليا صاحبة الـ37 مباراة.

الأرجنتين خسرت مباراة في كأس العالم بعد التقدم في الشوط الأول للمرة الأولى منذ 1930.

وخسر منتخب الأرجنتين المباراة الافتتاحية له في كأس العالم للمرة الأولى منذ 1990.

ولأول مرة منذ 1990، يسخر التانجو أمام فريق غير أوروبي في كأس العالم وتحديدا أمام الكاميرون.

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