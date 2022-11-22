مؤتمر مدرب اليابان: لا نفكر في تغيير التاريخ.. وألمانيا ستحترمنا

شدد هاجيمي مورياسو المدير الفني لمنتخب اليابان أن الفريق سيقدم أقصى لديه وعدم النظر إلى تغيير التاريخ.

ويواجه اليابان منافسه ألمانيا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات كأس العالم 2022.

وتسعى اليابان لمعادلة أو تحسين أفضل إنجاز لها بالوصول إلى دور الـ 16، أمر حدث 3 مرات في نسخ 2002 و2010 و2018.

وقال مورياسو في المؤتمر الصحفي: "كل ما نفكر فيه غدا هو تقديم أفضل ما لدينا لا نفكر في تغيير التاريخ أو تعديل إنجاز سابق، هدفنا بالطبع كذلك لكن نفكر في كل مباراة على حدى".

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وأضاف "أعرف جيدا أن ألمانيا تحترمنا، نحن تحسنا كثيرا وأصبح لدينا الكثير من اللاعبين المحترفين خاصة في الدوري الإنجليزي".

وتابع "سأقرر التشكيل النهائي في تدريبات اليوم، لدّي اختيارت في عقلي، لكن توقعوا مفاجآت".

ويخوض محاربو الساموراي منافسات كأس العالم للمرة الثامنة في تاريخهم.

ويلعب منتخب اليابان في المجموعة الخامسة بجوار كل من كوستاريكا وإسبانيا وألمانيا.