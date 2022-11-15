كأس العالم - منتخب اليابان.. مر 17 عاما

الثلاثاء، 15 نوفمبر 2022 - 16:22

كتب : زكي السعيد

منتخب اليابان

في الموقع الرسمي للاتحاد الياباني، يمكنك أن تفصح بكل سهولة الأهداف التي يسعى المنتخب لتحقيقها على المديين المتوسط والبعيد.

"تعهد 2050"، هكذا أطلق الاتحاد الياباني على خطته التي أعلن عنها عام 2005.

الهدف؟ استضافة كأس العالم 2050 والتتويج به!

يومها خرج كوهزو تاشيما المدير التقني للاتحاد الياباني وصرّح: "تعتقدون أننا حالمين وستضحكون الآن، لكن هذا الحلم سيصير حقيقة".

اليابان لن تدعم تشونغ في انتخابات الفيفا

مر 17 عامًا من ذلك التعهد، يتبقى 28، والوقت يداهم اليابان وهم شعب يُعرف عنه الإيفاء بوعوده.

اليابان أوضحت أيضًا في خطتها طويلة المدى، أن الهدف بحلول 2015 هو التواجد بين المنتخبات العشرة الأولى عالميًا في تصنيف فيفا.

كان ذلك بعيدًا جدًا عن الواقع، إذ احتلت اليابان في 2015 التصنيف 53 عالميًا، لكنها عملت على تحسينه مع مرور السنوات ووصلت حاليًا للتصنيف رقم 24.

التعهد يشمل أيضًا الوصول للمربع الذهبي لكاس العالم 2030، هدفٌ يبدو بعيدًا حتى اللحظة، إذ لم تصل اليابان لأبعد من دور الـ 16 في المونديال.

وربما أفلحت خطة تطوير كرة القدم اليابانية ولكن مع الجانب النسائي، إذ حصدت سيدات اليابان كأس العالم في 2011 بإنجاز تاريخي.

وليس سرًا أن اليابان متأخرة جدًا في أهداف الجدول الزمني الذي ألزمت به نفسها عام 2005، فهل يكون كأس العالم 2022 فرصة لتدارك الوقت المُهدَر في الطريق الطويل نحو منصة التتويج عام 2050؟

تاريخ حديث

قد يكون ذلك مفاجئًا، لكن اليابان -عملاق آسيا- لم تشارك في كأس العالم حتى نسخة 1998.

Japan on right path despite World Cup loss - CGTN

اليابان التي حصدت برونزية مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية 1968، حاولت طويلًا الوصول للمونديال، ولم يحالفها الحظ إلا منذ 24 عامًا فقط، لكنها لم تغب منذ يومها هذا.

وتمتلك اليابان ذكرى كارثية في تصفيات كأس العالم 1994 وقتما كانت بطلة لآسيا، إذ دخلت الجولة الأخيرة في التصفيات وهي في حاجة إلى الفوز بأي نتيجة على العراق لتسجيل الظهور المونديالي الأول.

المباراة التي يُطلَق عليها "كارثة الدوحة" أقيمت في قطر عرفت تقدُم اليابان في النتيجة حتى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عندما سجّل جعفر عمران هدفًا قاتلًا أهدى بطاقة الصعود لـ كوريا الجنوبية بفارق الأهداف عن اليابان.

The Agony of Doha: When Iraq Snatched Glory From Japan's Palms – Breaking The Lines

التعادل حتى كان كفيلًا بتأهل اليابان لو لم تفز كوريا الجنوبية بأكثر من هدف على نظيرتها الشمالية، أو لو خسرت السعودية أمام إيران. أي من الأمرين لم يتحقق، وقضت اليابان ليلة حزينة.

لكن عندما تلمس القاع تكون اللحظة المناسبة للانطلاق، وبالفعل وصلت اليابان أخيرًا لمونديال 1998، لكنها ودعته من الدور الأول بـ 3 هزائم.

في 2002 لم تحتج عيش جحيم التصفيات، فتأهلت مباشرةً بصفتها صاحبة الأرض، بل تصدرت مجموعتها بـ 7 نقاط ودون أي هزيمة، لكنها خسرت في دور الـ 16 أمام تركيا وودعت المنافسات.

المشاركة الناجحة الثانية كانت 2010 عندما هزمت اليابان نظيرتها الكاميرون، فوز أول لليابان تاريخيًا في كأس العالم خارج أراضيها، بل تفوقت على الدنمارك في الجولة الثالثة وعبرت للدور الثاني، لكنها خسرت بصعوبة بالغة أمام باراجواي بركلات الجزاء الترجيحية.

الصعود للدور الثاني تكرر في مناسبة ثالثة بالنسخة السابقة عام 2018 إذ كانت 4 نقاط كافية لتتفوق اليابان على السنغال بعد الاحتكام للعب النظيف.

في دور الـ 16 تقدمت اليابان على بلجيكا 2-0 وظنت أنها وضعت قدمًا في ربع النهائي لأول مرة في تاريخها، لكن عودة مستحيلة من الشياطين الحمر دمّرت أحلام الساموراي.

Belgium vs Japan, World Cup 2018: Last-gasp goal sees Red Devils through to last eight in thriller | The Independent | The Independent

انتفاضة في الوقت المناسب

بدأت اليابان مشوار تصفيات كأس العالم بشكل سيئ، فخسرت أمام عُمان والسعودية ولم تحقق إلا فوز وحيد من أول 3 مباريات.

لكن 5 انتصارات متتالية بعدها أعادت لها توازنها، وأوصلت للجولة قبل الأخيرة في أرض أستراليا بموقف قوي.

اليابان لم تنتظر يومها وقررت حسم الصعود من قلب سيدني، ففازت على منتخب الكنجارو بهدفي كاورو ميتوما المتأخرين في الثواني الأخيرة من اللقاء وحسمت البطاقة الثانية في المجموعة رسميًا خلف السعودية، وأرسلت أستراليا للملحق.

المسؤولية كاملة

الوطنى مورياسو مديرا فنيا لمنتخب اليابان - اليوم السابع

كان هاجيمي مورياسو المدير الفني لمنتخب اليابان، هو الرجل الثاني في الجهاز الفني لبلاده بكأس العالم 2018.

عقب ترقيته لمنصب الرجل الأول، قام بمسيرة يابانية مميزة في كأس آسيا ووصل للنهائي حيث خسر محاربو الساموراي أمام قطر.

حقق نجاحاته التدريبية مع سانفريس هيروشيما، إذ حصد معه الدوري الياباني 3 مرات، وكأس السوبر مرتين، كما قاده للمركز الثالث في كأس العالم للأندية 2015.

يعد أحد تلاميذ الهولندي هانز أوفت أول مدير فني أجنبي في تاريخ منتخب اليابان، فاز تحت قيادته بكأس آسيا 1992 لأول مرة في تاريخ البلاد رغم غيابه عن النهائي أمام السعودية للإيقاف.

كان مورياسو موجودًا على أرض الملعب عندما تلقت بلاده هدف تعادل قاتل ومتأخر أمام العراق في الثانية الأخيرة من تصفيات كأس العالم 1994.

كتيبة الدوري الألماني

تضم قائمة اليابان لكأس العالم 2022 الكثير من اللاعبين الذين ينشطون في الملاعب الألمانية، إذ وصل عددهم إلى 8.

في المجمل تمتلك اليابان في قائمتها 19 محترفًا مقابل 7 لاعبين محليين فقط.

طالع قائمة اليابان النهائية لكأس العالم 2022.

تاكومي مينامينو

Liverpool FC — Takumi Minamino scores in Japan's World Cup qualifying win

لاعب موناكو يعتبر أشهر لاعبي القائمة اليابانية بسبب فترته في ليفربول. سبق له أيضًا اللعب في ريد بول سالزبورج حيث شكّل ثنائية قوية مع إرلينج هالاند، كما قضى فترة معارًا لـ ساوثامبتون.

لا يعيش مينامينو أفضل فتراته إذ لم ينسجم بشكل جيد منذ انتقاله إلى موناكو مطلع الموسم، لكنه يظل عنصرًا مهمًا في تشكيل اليابان.

تاكيفوسا كوبو

Real Madrid secure 50/50 deal with Real Sociedad on Takefusa Kubo - Football España

ناشئ برشلونة السابق، ولاعب ريال مدريد السابق، يُطلَق عليه "ميسي اليابان" ويشارك بانتظام مع فريقه ريال سوسيداد بعد تجارب سابقة في مايوركا وفياريال وخيتافي.

تألق مع اليابان في أولمبياد طوكيو الأخيرة، لكنه لم يترك بصمة واضحة مع المنتخب الأول حتى اللحظة، وسيكون كأس العالم فرصته المنتظرة لتحقيق ذلك.

يوتو ناجاتومو

Football: Marseille completes signing of Japan veteran Yuto Nagatomo

رمز الجيل الحالي وأحد أبرز لاعبيه، لاعب إف سي طوكيو يستعد لخوض كأس العالم الرابع في مسيرته في عمر الـ36.

الظهير الأيمن والأيسر قصير القامة يتميز بسرعة هائلة ويمتلك مسيرة مميزة في السابق مع إنتر ميلان.

صنع هدف تتويج بلاده بكأس آسيا 2011 على أرض قطر بالتخصص.

مايا يوشيدا

Japan captain Yoshida seeks to exorcise 'ghosts' and reach last eight | The Japan Times

القائد. انتقل إلى شالكه مطلع الموسم الجاري لتكون ألمانيا محطته الأوروبية الرابعة بعد هولندا وإنجلترا وإيطاليا.

يعد يوشيدا أحد أفضل قلوب الدفاع اليابانيين على الإطلاق، ويعتبر ركيزة أساسية في منتخب الساموراي منذ التتويج بكأس آسيا 2011.

دايتشي كامادا

Sevilla target Japanese international star Daichi Kamada - Football España

صانع ألعاب أينتراخت فرانكفورت كتب التاريخ وتوج بالدوري الأوروبي الموسم الماضي.

رغم مستوياته المميزة مؤخرًا، إلا أن دوره مع منتخب اليابان كان مدعومًا حتى فترة قصيرة، إذ لم يظهر في قائمة كأس العالم 2018 أو كأس آسيا 2019.

محاربو الساموراي

اللقب الرسمي لمنتخب اليابان هو "الساموراي الأزرق" في مزيج بين تراثهم التاريخي ولون قميصهم.

والسامواري هم المقاتلون النبلاء الذين دافعوا عن أراضي اليابان منذ القرن 12 وصولًا إلى القرن 19.

ويتميز مقاتل الساموراي بالشرف والشجاعة والتضحية، ولا يخشى الموت ويعتبره انتصارًا لقضيته.

صدامات صعبة وأولى من نوعها

وقعت اليابان في مجموعة حديدية تضم إسبانيا وألمانيا وكوستاريكا، وهي المجموعة الخامسة.

تبدأ اليابان مبارياتها بمواجهة ألمانيا يوم 23 نوفمبر في استاد خليفة الدولية -حيث حصدت لقب كأس آسيا قبل 11 عامًا-.

المباراة ستكون الرسمية الأولى على الإطلاق التي تجمع المنتخبين، والخامسة عمومًا، وبالطبع ستبحث اليابان عن معجزة لم تتحقق من قبل: الفوز.

في المباراة الثانية تلعب اليابان أمام كوستاريكا في ملعب أحمد بن علي بنادي الريان يوم 27 نوفمبر.

مواجهة رسمية أولى بين البلدين أيضًا، لكن وديًا تتفوق اليابان بـ 4 انتصارات مقابل هزيمة وحيدة في 5 مواجهات.

وتختتم اليابان دور المجموعات بصدام قوي أمام إسبانيا يوم 1 ديسمبر في استاد خليفة الدولي مجددًا.

والتقى المنتخبان مرة وحيدة سابقًا في لقاء ودي عام 2001 فازت به إسبانيا بهدف وحيد في الدقيقة الأخيرة.

كأس العالم
نرشح لكم
اختبر معلوماتك - عن أشهر لاعبي كرواتيا في كأس العالم اختبر معلوماتك عن نهائي كأس العالم 1998 دي ماريا: بإمكان الأرجنتين منافسة أي منتخب.. ولا ينبغي أن نمرر لـ ميسي دائما إنفانتينو يدعو قادة العالم لوقف إطلاق النار خلال المونديال جنابري: نريد التتويج بكأس العالم.. والبرازيل والأرجنتين أقرب المرشحين كأس العالم - جاست فونتين .. ما وراء الـ13 هدفا تقرير: جناح بيرنلي قد يعوض غياب حاريث عن المغرب في كأس العالم تغيير موعد ودية السعودية أمام كرواتيا
أخر الأخبار
لاعب البرتغال يوضح تفاصيل مصافحة برونو الباردة لرونالدو.. وفيرنانديز يرد 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس العالم - منتخب اليابان.. مر 17 عاما 21 دقيقة | قطر 2022
والد لياو: نعمل على تمديد تعاقده مع ميلان 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
اختبر معلوماتك - عن أشهر لاعبي كرواتيا في كأس العالم 43 دقيقة | قطر 2022
كاف يعلن تأجيل قرعة مجموعات أبطال إفريقيا والكونفدرالية 50 دقيقة | الكرة الإفريقية
اختبر معلوماتك عن نهائي كأس العالم 1998 ساعة | كويز في الجول
دي ماريا: بإمكان الأرجنتين منافسة أي منتخب.. ولا ينبغي أن نمرر لـ ميسي دائما 2 ساعة | قطر 2022
إنفانتينو يدعو قادة العالم لوقف إطلاق النار خلال المونديال 2 ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عبد الله السعيد: الأهلي يفعل كل شيء لتدمير مستقبلي.. وقراري قتلهم 2 ليلة للنسيان.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام ساوثامبتون 3 الكونفدرالية – الاتحاد المنستيري يقصي حامل اللقب.. تعرف على المتأهلين للمجموعات 4 قائمة مصر - صلاح على رأس المحترفين ولاعبي بيراميدز.. واستبعاد 11 من المعسكر الأول