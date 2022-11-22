ذا أثليتك: جوارديولا يوافق على توقيع عقد جديد مع سيتي
الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 - 14:33
كتب : FilGoal
وافق بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على توقيع عقد جديد مع الفريق السماوي، حسب شبكة ذا أثليتك.
وأوضح تقرير ذا أثليتك أن المدرب الإسباني سيمدد عقده مع سيتي حتى صيف 2025.
وأفاد التقرير بأن بيب لو يوقع على العقد الجديد بعد، ولكنه وافق على الأمر.
عقد جوارديولا الحالي مع سيتي ينتهي في صيف 2023.
وأنهت إدارة سيتي مسألة تجديد عقد المدرب الإسباني حين زار أبو ظبي، حسب التقرير.
أينما حل ورحل كان النجاح حليفا لجوارديولا، الذي بدأ مسيرته التدريبية مع برشلونة ومنه إلى بايرن ميونيخ ثم مانشستر سيتي.
بيب حقق لقب الدوري الإنجليزي 4 مرات في المواسم الـ5 الأخيرة.
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