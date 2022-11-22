مدرب السنغال ينتقد العقم الهجومي أمام هولندا ويوضح تأثير غياب ماني

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 - 12:51

كتب : FilGoal

هولندا - السنغال - أليو سيسيه

انتقد أليو سيسيه مدرب السنغال العقم الهجومي لفريقه أمام هولندا وأوضح تأثير غياب ساديو ماني على أسود التيرانجا.

وحقق منتخب هولندا فوزا قاتلا على السنغال بهدفين دون رد في مجموعات كأس العالم قطر 2022.(طالع التفاصيل)

وقال سيسيه في تصريحات للصحفيين: "نحن محبطون لأننا لم ننجح في هز الشباك، خلقنا فرصتين أو 3، لكننا كنا بحاجة إلى نكون أكثر فاعلية على المرمى".

أخبار متعلقة:
جريليش يوضح سبب احتفاله أمام إيران إصابة نونيز لن تحرمه من مواجهة كوريا كأس العالم: مؤتمر قائد اليابان: نمثل آسيا بالكامل.. والاحتراف أثر بالإيجاب على لاعبينا منتخب ألمانيا يعلن غياب نجمه أمام اليابان

وأضاف "كريبين دياتا وإسماعيلا سار مسؤولان عن ذلك، كما أن غياب ساديو ماني أثر علينا بالطبع".

وتابع "مهاجمونا بارعون ونعلم ما يمكنهم فعله، لكن يجب أن نعمل على تسجيل الأهداف مع إسماعيلا وكريبين والآخرين، نتوقع منهم الكثير".

وأكمل "لقد كانت مباراة صعبة، لو انتصرنا لانطلقنا بأفضل شكل ممكن، ولذلك لا بد من الفوز بالمباراة المقبلة".

وشدد "الخسارة أمام هولندا ستحفزنا أكثر لنستعد جيدا للمباريات المقبلة".

ويلعب منتخب السنغال مباراته الثانية ضد قطر يوم الجمعة، قبل أن يختتم مرحلة المجموعات أمام الإكوادور بعد ذلك بـ4 أيام.

وتحدث سيسيه عن حالة المصابين قائلا "عبدو ديالو يعاني مشكلة عضلية، فيما تعرض شيخو كوياتي لالتواء بالكاحل، وننتظر نتائج الفحوصات".

وحصد منتخب هولندا الثلاث نقاط الأولى في المجموعة الأولى بالتساوي في النقاط والأهداف مع الإكوادور الذي فاز على قطر بثنائية.

ويعد هذا الانتصار هو الأول لمنتخب هولندا في كأس العالم منذ الفوز على المكسيك في مونديال 2014 بالبرازيل. أي منذ أكثر من 8 سنوات.

وفي مونديال 2014 فاز منتخب هولندا على المكسيك في دور الـ16، وبعدما تغلب على كوستاريكا بركلات الترجيح في ربع النهائي أي أن نتيجة المباراة هي بالتعادل. قبل أن يخسر من الأرجنتين في نصف النهائي.

وغاب منتخب هولندا عن كأس العالم 2018 في روسيا.

السنغال أليو سيسيه كأس العالم 2022 مونديال 2022
نرشح لكم
جريليش يوضح سبب احتفاله أمام إيران عشر دقائق تكفي.. ميسي يسجل أمام السعودية ويدخل تاريخ كأس العالم إصابة نونيز لن تحرمه من مواجهة كوريا كأس العالم: مؤتمر قائد اليابان: نمثل آسيا بالكامل.. والاحتراف أثر بالإيجاب على لاعبينا مباشر كأس العالم - الأرجنتين (1)-(1) السعودية.. جووووووووووووووول منتخب ألمانيا يعلن غياب نجمه أمام اليابان تشكيل الأرجنتين - ميسي ودي ماريا يقودان الهجوم أمام السعودية تشكيل السعودية - الشهري والدوسري يقودان الهجوم أمام الأرجنتين
أخر الأخبار
مدرب السنغال ينتقد العقم الهجومي أمام هولندا ويوضح تأثير غياب ماني 22 دقيقة | قطر 2022
جريليش يوضح سبب احتفاله أمام إيران 39 دقيقة | قطر 2022
عشر دقائق تكفي.. ميسي يسجل أمام السعودية ويدخل تاريخ كأس العالم 52 دقيقة | قطر 2022
إصابة نونيز لن تحرمه من مواجهة كوريا 55 دقيقة | قطر 2022
كأس العالم: مؤتمر قائد اليابان: نمثل آسيا بالكامل.. والاحتراف أثر بالإيجاب على لاعبينا ساعة | قطر 2022
مباشر كأس العالم - الأرجنتين (1)-(1) السعودية.. جووووووووووووووول ساعة | قطر 2022
منتخب ألمانيا يعلن غياب نجمه أمام اليابان ساعة | قطر 2022
تشكيل الأرجنتين - ميسي ودي ماريا يقودان الهجوم أمام السعودية 2 ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراة مصر ضد بلجيكا.. القنوات الناقلة 2 موعد حفل افتتاح كأس العالم 2022.. القنوات الناقلة 3 ثُريا على حق 4 كأس العالم - موعد مباراة الافتتاح بين قطر والإكوادور.. القنوات الناقلة والمعلق