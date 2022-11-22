مدرب السنغال ينتقد العقم الهجومي أمام هولندا ويوضح تأثير غياب ماني

انتقد أليو سيسيه مدرب السنغال العقم الهجومي لفريقه أمام هولندا وأوضح تأثير غياب ساديو ماني على أسود التيرانجا.

وحقق منتخب هولندا فوزا قاتلا على السنغال بهدفين دون رد في مجموعات كأس العالم قطر 2022.(طالع التفاصيل)

وقال سيسيه في تصريحات للصحفيين: "نحن محبطون لأننا لم ننجح في هز الشباك، خلقنا فرصتين أو 3، لكننا كنا بحاجة إلى نكون أكثر فاعلية على المرمى".

وأضاف "كريبين دياتا وإسماعيلا سار مسؤولان عن ذلك، كما أن غياب ساديو ماني أثر علينا بالطبع".

وتابع "مهاجمونا بارعون ونعلم ما يمكنهم فعله، لكن يجب أن نعمل على تسجيل الأهداف مع إسماعيلا وكريبين والآخرين، نتوقع منهم الكثير".

وأكمل "لقد كانت مباراة صعبة، لو انتصرنا لانطلقنا بأفضل شكل ممكن، ولذلك لا بد من الفوز بالمباراة المقبلة".

وشدد "الخسارة أمام هولندا ستحفزنا أكثر لنستعد جيدا للمباريات المقبلة".

ويلعب منتخب السنغال مباراته الثانية ضد قطر يوم الجمعة، قبل أن يختتم مرحلة المجموعات أمام الإكوادور بعد ذلك بـ4 أيام.

وتحدث سيسيه عن حالة المصابين قائلا "عبدو ديالو يعاني مشكلة عضلية، فيما تعرض شيخو كوياتي لالتواء بالكاحل، وننتظر نتائج الفحوصات".

وحصد منتخب هولندا الثلاث نقاط الأولى في المجموعة الأولى بالتساوي في النقاط والأهداف مع الإكوادور الذي فاز على قطر بثنائية.

ويعد هذا الانتصار هو الأول لمنتخب هولندا في كأس العالم منذ الفوز على المكسيك في مونديال 2014 بالبرازيل. أي منذ أكثر من 8 سنوات.

وفي مونديال 2014 فاز منتخب هولندا على المكسيك في دور الـ16، وبعدما تغلب على كوستاريكا بركلات الترجيح في ربع النهائي أي أن نتيجة المباراة هي بالتعادل. قبل أن يخسر من الأرجنتين في نصف النهائي.

وغاب منتخب هولندا عن كأس العالم 2018 في روسيا.