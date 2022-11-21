برتقالي بعد 3067 يوما

فاز منتخب هولندا على السنغال بهدفين دون رد ليحصد أول 3 نقاط في المجموعة الأولى بكأس العالم قطر 2022.

وحقق منتخب هولندا الفوز في الوقت القاتل من المباراة، بهدفين الأول عن طريق لاعب الوسط كودي جاكبو والثاني سجله البديل دافي كلاسين.

بهذا الفوز يتقاسم منتخب هولندا صدارة المجموعة الأولى بالتساوي في النقاط والأهداف مع الإكوادور الذي فاز على قطر بثنائية.

أول فوز منذ 8 سنوات - 3067 يوما

ويعد هذا الانتصار هو الأول لمنتخب هولندا في كأس العالم منذ الفوز على المكسيك في مونديال 2014 بالبرازيل. أي منذ أكثر من 8 سنوات.

وفي مونديال 2014 فاز منتخب هولندا على المكسيك في دور الـ16، وبعدما تغلب على كوستاريكا بركلات الترجيح في ربع النهائي أي أن نتيجة المباراة هي بالتعادل. قبل أن يخسر من الأرجنتين في نصف النهائي.

وغاب منتخب هولندا عن كأس العالم 2018 في روسيا.

وبذلك يكون الفوز هو الأول لمنتخب هولندا في كأس العالم منذ 3067 يوما.

📋تشكيل السنغال 🇸🇳سيسيه يدفع بـ دياتا وديا في الهجوم أمام هولندا#في_المونديال pic.twitter.com/vjIA0l41AB — FilGoal (@FilGoal) November 21, 2022

وصف المباراة

أهدر فينسينت يانسين فرصة تسجيل الهدف الأول مبكرا في الدقيقة 5 بعدما انفرد بالمرمى ومرر كرة لما يتابعها أحد من هجوم هولندا.

ومن جديد كاد منتخب هولندا أن يسجل الهدف الأول بعدما انفرد فرينكي دي يونج بالمرمى لكنه فضل المراوغة ليتدخل دفاع السنغال في الوقت المناسب ويبعد الكرة عن مناطق الخطورة.

ورد منتخب السنغال بتسديدة قوية من شيخ كوياتي لكن فان دايك أبعدها بضربة رأسية إلى ركنية.

وسدد ستيفن بيرجاوس لاعب وسط هولندا بقوة من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة مرت أعلى عارضة إدوارد ميندي.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني عاد منتخب هولندا ليحاول التسجيل ومن ركلة ركنية قابلها فان دايك برأسية قوية لكنها مرت أعلى عارضة ميندي.

ودخل ممفيس ديباي مهاجم برشلونة بدلا من فينسينت يانسين في محاولة من لويس فان جال لتنشيط هجوم منتخب هولندا.

وسدد بولاي ديا كرة قوية مباشرة من داخل منطقة الجزاء لكن الحارس أندرياس نوبيرت أبعدها إلى ركنية.

وفي أخطر فرصة خلال المباراة وصلت الكرة إلى إدريسا جايا أمام منطقة الجزاء ليسدد بقوة لكن الحارس نوبيرت المتألق أبعدها عن المرمى.

هدف قاتل

وأسفرت محاولات هولندا عن تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 85 بضربة رأسية رائعة من كودي جاكبو لاعب الوسط بعد تمريرة طويلة متقنة من فرينكي دي يونج.

وعقب الهدف اندفع منتخب السنغال في محاولة لتسجيل التعادل وسدد بابي جي كرة قوية أرضية لكن الحارس المتألق نوبيرت أبعدها عن المرمى.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة ليشير الحكم إلى 8 دقائق كوقت بدل ضائع.

الضربة القاضية

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع انطلق ممفيس ديباي بهجمة مرتدة وسدد كرة لم يستطع الحارس إدوارد ميندي التصدي لها لترتد إلى دافي كلاسين ليتابعها في الشباك مسجلا الهدف الثاني.

وتنتهي المباراة بفوز هولندا بهدفين دون رد.