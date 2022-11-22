عشر دقائق تكفي.. ميسي يسجل أمام السعودية ويدخل تاريخ كأس العالم

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 - 12:21

كتب : FilGoal

هدف ميسي الأول أمام السعودية

لم يحتج ميسي لأكثر من عشر دقائق ليسجل أول أهداف الأرجنتين أمام السعودية في الجولة الأولى من دور المجموعة لـ كأس العالم 2022.

وجاء هدف قائد الأرجنتين من علامة الجزاء احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو.

وأصبح ميسي خامس لاعب يسجل في أربع نسخ مختلفة من كأس العالم بعد كريستيانو رونالدو وبيليه وميروسلاف كلوزه وأوفه زيلر.

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ميسي مع مشاركته في المباراة أصبح رابع لاعب يشارك في 5 نسخ من كأس العالم بعد رافائيل ماركيز وأنتونيو كاربخال من المكسيك ولوثار ماتيوس من ألمانيا.

الهدف هو السابع لليونيل ميسي في كأس العالم مع مباراته الـ20 في البطولة.

ومن المنتظر أن يعادل ليونيل ميسي رقم دييجو أرماندو مارادونا حال مشاركته أمام المكسيك في الجولة الثانية كأكثر لاعبي الأرجنتين مشاركة في تاريخ كأس العالم بـ21 مباراة.

إجمالا، شارك ميسي في 165 مباراة مع منتخب الأرجنتين سجل خلالها 92 هدفا وصنع 52 آخرين.

ويتواجد منتخب الأرجنتين في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات المسكيك وبولندا والسعودية.

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