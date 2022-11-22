عشر دقائق تكفي.. ميسي يسجل أمام السعودية ويدخل تاريخ كأس العالم

لم يحتج ميسي لأكثر من عشر دقائق ليسجل أول أهداف الأرجنتين أمام السعودية في الجولة الأولى من دور المجموعة لـ كأس العالم 2022.

وجاء هدف قائد الأرجنتين من علامة الجزاء احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو.

وأصبح ميسي خامس لاعب يسجل في أربع نسخ مختلفة من كأس العالم بعد كريستيانو رونالدو وبيليه وميروسلاف كلوزه وأوفه زيلر.

ميسي مع مشاركته في المباراة أصبح رابع لاعب يشارك في 5 نسخ من كأس العالم بعد رافائيل ماركيز وأنتونيو كاربخال من المكسيك ولوثار ماتيوس من ألمانيا.

الهدف هو السابع لليونيل ميسي في كأس العالم مع مباراته الـ20 في البطولة.

ومن المنتظر أن يعادل ليونيل ميسي رقم دييجو أرماندو مارادونا حال مشاركته أمام المكسيك في الجولة الثانية كأكثر لاعبي الأرجنتين مشاركة في تاريخ كأس العالم بـ21 مباراة.

إجمالا، شارك ميسي في 165 مباراة مع منتخب الأرجنتين سجل خلالها 92 هدفا وصنع 52 آخرين.

ويتواجد منتخب الأرجنتين في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات المسكيك وبولندا والسعودية.