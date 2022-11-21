كأس العالم – فان جال: لم نلعب بشكل جيد أمام السنغال وتوقعت الهدف الأول

يرى لويس فان جال المدير الفني لمنتخب هولندا أن فريقه لم يلعب بالشكل الأمثل أمام السنغال رغم تحقيق الفوز.

وحقق منتخب هولندا الفوز على السنغال بهدفين دون رد في مجموعات كأس العالم قطر 2022. (طالع التفاصيل)

وقال فان جال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كان هناك بعض التوتر من اللاعبين في البداية، ولم أتوقع أن نخسر المباراة أمام السنغال".

وأضاف "بعد دخول ممفيس توقعت أن نسجل الهدف الأول وهذا حدث، إنه لاعب يمكنه كسر أي شيء".

وأكمل "ولعب كودي جاكبو أيضا دورا مهما ومنها هدفه في المباراة".

وأتم تصريحاته "لم نلعب بشكل جيد بالنظر إلى التدريبات الأخيرة للفريق ويمكننا أن نتحسن".

ويستعد منتخب هولندا لمواجهة الإكوادور يوم 25 نوفمبر الجاري.