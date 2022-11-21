كرنفال كأس العالم – تعرف أكثر على "الساحر" موهبة هولندا الجديدة
الإثنين، 21 نوفمبر 2022 - 21:09
كتب : FilGoal
سجل كودي جاكبو جناح منتخب هولندا هدف الطواحين الأول في مباراة السنغال بكأس العالم.
كودي جاكبو
النادي : أيندهوفن
وظهر جاكبو لاعب فريق أيندهوفن بمستوى رائع خلال المباراة وسجل الهدف الذي قاد هولندا للفوز بثنائية على السنغال. (طالع التفاصيل)
كذلك حصل جاكبو على جائزة رجل المباراة الأولى لهولندا في كأس العامل منذ 8 سنوات.
FiGoal.com قدم لكل متابعيه كرنفال كأس العالم والذي يأخذكم في رحلة مع كل لاعبي منتخبات المونديال لمعرفة المزيد من المعلومات عنهم.
ومن بينهم كودي جاكبو موهبة منتخب هولندا الذي يلقب بـ"الساحر".
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