كرنفال كأس العالم – تعرف أكثر على "الساحر" موهبة هولندا الجديدة

سجل كودي جاكبو جناح منتخب هولندا هدف الطواحين الأول في مباراة السنغال بكأس العالم.

كودي جاكبو النادي : أيندهوفن هولندا

وظهر جاكبو لاعب فريق أيندهوفن بمستوى رائع خلال المباراة وسجل الهدف الذي قاد هولندا للفوز بثنائية على السنغال. (طالع التفاصيل)

كذلك حصل جاكبو على جائزة رجل المباراة الأولى لهولندا في كأس العامل منذ 8 سنوات.

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ومن بينهم كودي جاكبو موهبة منتخب هولندا الذي يلقب بـ"الساحر".

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