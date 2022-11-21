مباشر كأس العالم - أمريكا (1) - (0) ويلز.. جوووووول وياه
الإثنين، 21 نوفمبر 2022 - 20:39
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الولايات المتحدة الأمريكية ضد ويلز في كأس العالم 2022.
وتقام المباراة ضمن منافسات المجموعة الثانية، والتي شهدت انتصار إنجلترا على إيران 6-2.
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ق 36 جووووووول أول من تيموتي وياه.. الولايات المتحدة تتقدم ببينية من كريستيان بوليسيتش إلى وياه الذي يسجل بلمسة واحدة منتقنة على يسار الحارس واين هينيسي
ق 29 تسديدة قوية عن طريق سيرجينيو ديست لاعب أمريكا من خارج حدود منطقة الجزاء مرت بشكل بعيد أعلى العارضة العلوية لمرمى الحارس واين هينيسي.
ق 20 محاولة عن طريق كريستيان بوليسيتش لاعب أمريكا لإختراق منطقة جزاء ويلز من الجبهة اليسرى لكنه فقد السيطرة على الكرة لتتحول بالنهاية إلى ركلة مرمى.
ق 13 ويستون ماكيني ينال ثاني إنذارات المباراة بعد تدخل عنيف
ق 11 إنذار أول لسيرجينو ديست ظهير أمريكا عقب تدخل قوي
ق 10 جوشوا سارجنت يسدد والكرة تصطدم بالقائم الأيسر!
بداية المباراة