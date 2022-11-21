تشكيل أمريكا - بوليسيتش في الهجوم ومات تيرنر في حراسة المرمى لمواجهة ويلز

دفع جريج بيرهالتر المدير الفني لمنتخب أمريكا بكريستيان بوليسيتش في الهجوم أمام ويلز.

ويلعب منتخب أمريكا أمام ويلز في ختام الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بكأس العالم.

وكان منتخب إنجلترا قد تغلب على إيران في الافتتاح بسداسية مقابل هدفين.

ويلعب منتخب أمريكا في كأس العالم للمرة 11 في تاريخه والثامن له على التوالي.

تعرف على قائمة الـ26 لاعبا لمنتخب هولندا المشاركو في مونديال 2022

وجاءت قائمة هولندا كالآتي:

حراسة المرمى: مات تيرنر.

الدفاع: سيرجينو ديست - ووكر زيمرمان - أنتوني روبنسون - تيم ريم.

في الوسط: تايلر آدامز - يونس موسى - وستون ماكيني.

في الهجوم: كريستيان بوليسيتش - تيم وياه - جوش سارجنيت.

أبرز إنجاز لمنتخب أمريكا هو الحصول على المركز الثالث في نسخة 1930 بسبب فارق الأهداف عن يوغوسلافيا آنذاك، إذ أنه لم يكن هناك مباراة أقيمت لتحديد المركزين الثالث والرابع.