مصطفى محمد: سعيد بالتواجد في بيتي نادي الزمالك.. وأتمنى مواصلة النجاح

أعرب مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك السابق ونانت الفرنسي الحالي عن سعادته بالتواجد اليوم داخل بيته في مقر النادي.

مصطفى محمد النادي : نانت الزمالك

وظهر مصطفى محمد داخل نادي الزمالك خلال تدريبات الفريق اليوم الإثنين.

وقال مصطفى محمد في تصريحات لموقع الزمالك: "سعيد بالتواجد اليوم داخل بيتي في مقر القلعة البيضاء".

وأضاف "تواجدي في مقر النادي ليس زيارة، ولكنه أمرا طبيعيا لأنني أتواجد داخل بيتي وصاحب الفضل عليّ".

وتابع "كنت حريصا خلال تلك الإجازة على التواجد هنا ومشاهدة تدريبات الفريق ومؤازرة اللاعبين والاطمئنان عليهم".

واختتم مصطفى محمد تصريحاته "أتمنى التوفيق والنجاح وتحقيق البطولات لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة ومواصلة مسيرة العمل الناجحة".

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري مساء السبت في ربع نهائي كأس مصر لنسخة الموسم الماضي.

وكان مصطفى محمد قد تواجد في معسكر منتخب مصر الأخير في الكويت.

وشارك مصطفى في فوز مصر على بلجيكا بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي أقيمت الجمعة الماضية.