بيلينجهام بعد السداسية: نريد إظهار من هو منتخب انجلترا

أعرب جود بيلينجهام،مهاجم إنجلترا عن سعادته بعدما أصبح ثاني أصغر لاعب يسجل لـ إنجلترا في تاريخها المونديالي.

وفاز منتخب إنجلترا بسداسية مقابل هدفين على إيران في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2022.

وأصبح بيلينجهام صاحب الـ19 و145 يوما ثاني أصغر لاعب يسجل لـ إنجلترا في كأس العالم بعد مايكل أوين (18 عاما و190 يوما) عام 1998.

وقال بيلينجهام في تصريحات عقب المباراة: "بالطبع مايكل أوين من أساطير كرة القدم الإنجليزية، لكنني لا أفكر في الأرقام القياسية، كان التفكير في الفوز خاصة في المباراة الأولى".

وأضاف "جاريث ساوثجيت شخص استثنائي وقد جمع مجموعة مميزة من اللاعبين من فلسفات مختلفة".

وأتم "نريد أن نسعد كل الجماهيرو نريد أن نبين من هو منتخب انجلترا".

تعرف على أرقام تحققت في فوز إنجلترا بسداسية

وحصدت إنجلترا أول 3 نقاط في مشوار المونديال، في انتظار نتيجة مباراة الولايات المتحدة الأمريكية ضد ويلز مساء اليوم في نفس المجموعة لتحديد الشكل النهائي للترتيب بعد الجولة الأولى.

وسجّل أهداف إنجلترا: جود بيلينجهام، وبوكايو ساكا (مرتين)، ورحيم سترلينج، وماركوس راشفورد وجاك جريليش. بينما سجّل مهدي طارمي ثنائية إيران.

وحققت إنجلترا ثاني أكبر انتصار في تاريخها المونديالي بالتساوي بعد اكتساحها لـ بنما بنتيجة 6-1 في النسخة السابقة.