بيلينجهام بعد السداسية: نريد إظهار من هو منتخب انجلترا

الإثنين، 21 نوفمبر 2022 - 18:14

كتب : FilGoal

جود بيلينجهام - منتخب إنجلترا

أعرب جود بيلينجهام،مهاجم إنجلترا عن سعادته بعدما أصبح ثاني أصغر لاعب يسجل لـ إنجلترا في تاريخها المونديالي.

وفاز منتخب إنجلترا بسداسية مقابل هدفين على إيران في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2022.

وأصبح بيلينجهام صاحب الـ19 و145 يوما ثاني أصغر لاعب يسجل لـ إنجلترا في كأس العالم بعد مايكل أوين (18 عاما و190 يوما) عام 1998.

أخبار متعلقة:
ثالث أسرع هدف لبديل وأكبر خسارة لـ إيران.. أرقام من فوز إنجلترا بسداسية كأس العالم - ساكا رجل حفلة إنجلترا أمام إيران سيشاهدون كيروش.. وفد الاتحاد المصري يحضر مباراة إنجلترا وإيران في كأس العالم توقفت المباراة لمدة 10 دقائق.. إصابة حارس إيران واستبداله أمام إنجلترا

وقال بيلينجهام في تصريحات عقب المباراة: "بالطبع مايكل أوين من أساطير كرة القدم الإنجليزية، لكنني لا أفكر في الأرقام القياسية، كان التفكير في الفوز خاصة في المباراة الأولى".

وأضاف "جاريث ساوثجيت شخص استثنائي وقد جمع مجموعة مميزة من اللاعبين من فلسفات مختلفة".

وأتم "نريد أن نسعد كل الجماهيرو نريد أن نبين من هو منتخب انجلترا".

تعرف على أرقام تحققت في فوز إنجلترا بسداسية

وحصدت إنجلترا أول 3 نقاط في مشوار المونديال، في انتظار نتيجة مباراة الولايات المتحدة الأمريكية ضد ويلز مساء اليوم في نفس المجموعة لتحديد الشكل النهائي للترتيب بعد الجولة الأولى.

وسجّل أهداف إنجلترا: جود بيلينجهام، وبوكايو ساكا (مرتين)، ورحيم سترلينج، وماركوس راشفورد وجاك جريليش. بينما سجّل مهدي طارمي ثنائية إيران.

وحققت إنجلترا ثاني أكبر انتصار في تاريخها المونديالي بالتساوي بعد اكتساحها لـ بنما بنتيجة 6-1 في النسخة السابقة.

إنجلترا إيران كأس العالم جود بلينجهام
نرشح لكم
مؤتمر رينارد: السعودية لم تأت إلى كأس العالم من أجل النزهة.. ولا مشاكل في حراسة المرمى مؤتمر مدرب أستراليا: مهمتنا أمام فرنسا أن نوضح للجميع من نحن كرنفال كأس العالم - توقع أن يصبح لاعب سلة.. تعرف أكثر على ساكا صاحب ثنائية إنجلترا مؤتمر سكالوني: ثمانية أو عشرة منتخبات مرشحة للفوز بـ كأس العالم.. والأرجنتين أهدأ الآن مؤتمر مدرب الدنمارك: إريكسن نبض الفريق.. ويمكننا هزيمة الجميع في كأس العالم استراحة كأس العالم - السنغال (0)-(0) هولندا.. نهاية الشوط الأول مؤتمر ميسي: تدريبي المختلف إجراء احترازي.. ومساندة غير الأرجنتينيين في كأس العالم أمر رائع مؤتمر أوتشوا: محظوظ لتواجدي في كأس العالم للمرة الخامسة.. وهكذا سنوقف ليفاندوفسكي
أخر الأخبار
مؤتمر رينارد: السعودية لم تأت إلى كأس العالم من أجل النزهة.. ولا مشاكل في حراسة المرمى 9 دقيقة | قطر 2022
مؤتمر مدرب أستراليا: مهمتنا أمام فرنسا أن نوضح للجميع من نحن 17 دقيقة | قطر 2022
كرنفال كأس العالم - توقع أن يصبح لاعب سلة.. تعرف أكثر على ساكا صاحب ثنائية إنجلترا 38 دقيقة | قطر 2022
بيلينجهام بعد السداسية: نريد إظهار من هو منتخب انجلترا 42 دقيقة | قطر 2022
مؤتمر سكالوني: ثمانية أو عشرة منتخبات مرشحة للفوز بـ كأس العالم.. والأرجنتين أهدأ الآن 48 دقيقة | قطر 2022
مؤتمر مدرب الدنمارك: إريكسن نبض الفريق.. ويمكننا هزيمة الجميع في كأس العالم 51 دقيقة | قطر 2022
استراحة كأس العالم - السنغال (0)-(0) هولندا.. نهاية الشوط الأول ساعة | قطر 2022
مؤتمر ميسي: تدريبي المختلف إجراء احترازي.. ومساندة غير الأرجنتينيين في كأس العالم أمر رائع ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراة مصر ضد بلجيكا.. القنوات الناقلة 2 موعد حفل افتتاح كأس العالم 2022.. القنوات الناقلة 3 ثُريا على حق 4 كأس العالم - موعد مباراة الافتتاح بين قطر والإكوادور.. القنوات الناقلة والمعلق