ثالث أسرع هدف لبديل وأكبر خسارة لـ إيران.. أرقام من فوز إنجلترا بسداسية

فاز منتخب إنجلترا بسداسية مقابل هدفين أمام إيران في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2022.

وسجّل أهداف إنجلترا: جود بيلينجهام، وبوكايو ساكا (مرتين)، ورحيم سترلينج، وماركوس راشفورد وجاك جريليش. بينما سجّل مهدي طارمي ثنائية إيران.

لتحصد إنجلترا أول 3 نقاط في مشوار المونديال، في انتظار نتيجة مباراة الولايات المتحدة الأمريكية ضد ويلز مساء اليوم في نفس المجموعة لتحديد الشكل النهائي للترتيب بعد الجولة الأولى.

وتحققت عدة أرقام خلال المباراة التي جمعت المنتخبين، جاء كالآتي: