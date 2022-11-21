ثالث أسرع هدف لبديل وأكبر خسارة لـ إيران.. أرقام من فوز إنجلترا بسداسية
الإثنين، 21 نوفمبر 2022 - 17:37
كتب : FilGoal
فاز منتخب إنجلترا بسداسية مقابل هدفين أمام إيران في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2022.
وسجّل أهداف إنجلترا: جود بيلينجهام، وبوكايو ساكا (مرتين)، ورحيم سترلينج، وماركوس راشفورد وجاك جريليش. بينما سجّل مهدي طارمي ثنائية إيران.
لتحصد إنجلترا أول 3 نقاط في مشوار المونديال، في انتظار نتيجة مباراة الولايات المتحدة الأمريكية ضد ويلز مساء اليوم في نفس المجموعة لتحديد الشكل النهائي للترتيب بعد الجولة الأولى.
وتحققت عدة أرقام خلال المباراة التي جمعت المنتخبين، جاء كالآتي:
- أصبح ماركوس راشفورد ثالث أسرع لاعب بديل يسجل في تاريخ كأس العالم، حيث شارك بديلا في الدقيقة الـ 70 ثم بعد 50 ثانية فقط من دخوله سجل الهدف الخامس لـ إنجلترا من لمسته الأول.
- وبات ساكا أول لاعب يسجل من أرسنال لإنجلترا في كأس العالم منذ 20 عاما بعد سول كامبل عام 2002 وثالث لاعب يسجل لـ إنجلترا.
- وأضحى جود بيلينجهام أول من لاعب من مواليد القرن الـ21 يسجل هدفا في تاريخ كأس العالم وثاني أصغر لاعب يسجل لـ إنجلترا.
- وأصبح مهدي طارمي الهداف التاريخي لـ إيران بواقع هدفين وأول لاعب يسجل ثنائية لـ إيران في تاريخ كأس العالم.
- وتلقت إيران خسارتها الأكبر تاريخها المونديالي، إذ كان السقوط الأكبر أمام بيرو بنتيجة 1-4 في المشاركة الأولى بنسخة 1978.
- وحققت إنجلترا ثاني أكبر انتصار في تاريخها المونديالي بالتساوي بعد اكتساحها لـ بنما بنتيجة 6-1 في النسخة السابقة.
- وتلقى كارلوس كيروش المدير الفني لـ إيران -والسابق لـ مصر- خسارته الأكبر في مسيرته بكؤوس العالم بمشاركته الرابعة.
- وأصبح جاريث ساوثجيت أكثر مدربي منتخب إنجلترا تحقيقا للفوز بواقع 9 انتصارات.
- مواجهة إنجلترا وإيران أصبحت أول مباراة تشهد أهداف منذ مباراة ألمانيا والبرازيل في كأس العالم 2014 بنتيجة 7-1.
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