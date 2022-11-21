مؤتمر ميسي: تدريبي المختلف إجراء احترازي.. ومساندة غير الأرجنتينيين في كأس العالم أمر رائع

الإثنين، 21 نوفمبر 2022 - 17:40

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - مؤتمر صحفي الأرجنتين

كشف ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين عن تدربه بشكل مختلف في مران فريق بلاده كان كإجراء احترازي.

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

الأرجنتين

ويستعد منتخب الأرجنتين لافتتاح مبارياته في كأس العالم 2022 بمواجهة السعودية في الثانية عشر ظهر غدا الثلاثاء.

وقال ميسي في المؤتمر الصحفي: "أشعر بحالة جيدة جدا على المستوى البدني، وأعتقد أنني وصلت في لحظة رائعة شخصيا وبدنيا، لا توجد أي مشكلة لدي".

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وكشف "تدربت بشكل مختلف لأنني تلقيت ضربة، ولكن لا يوجد شيء غير عادي كان مجرد إجراء احترازي".

وأضاف ميسي "اللعب في كأس العالم مميز دائما والأجواء قبل المباراة الأولى تكون مختلفة".

وتابع قائد منتخب الأرجنتين "البطولة في وقت مختلف هذا الموسم، مع خوض عدد مباريات أقل، أشعر أنني بحالة جيدة ودخلت في الأجواء".

وشدد ميسي "لم أفعل أي شيء خاص حتى الآن، اهتممت بنفسي كما كنت أفعل دائما في مسيرتي".

وبالحديث عن خوض المونديال الأخير أوضح "على الأرجح ستكون هذه كأس العالم الأخيرة لي، والفرصة الأخيرة للحصول على ما نريده جميعا".

وكشف ميسي "أمر رائع أن العديد من الأشخاص غير الأرجنتينيين يريدون أن نكون الأبطال، أنا ممتن للحب الذي تلقيته طوال مسيرتي".

وتابع "جئنا من أجل الفوز وهذا يخفف الضغط كثيرا، ويساعد الجميع على عدم الشعور بالقلق الشديد ويمكنهم الاستمتاع باللحظة، تلك المجموعة من اللاعبين تذكرني بعام 2014 وهي مجموعة مترابطة جدا".

واختتم ميسي تصريحاته "أشعر بالحماس والإثارة، سنحاول لعب أفضل ما يمكن لنبدأ بالنقاط الثلاث".

ويقع منتخب الأرجنتين في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات السعودية والمكسيك وبولندا.

ويشارك ميسي في كأس العالم للمرة الخامسة على التوالي.

الأرجنتين كأس العالم ليونيل ميسي
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