مؤتمر مهاجم تونس: حظوظنا كبيرة للتأهل إلى دور الـ16 هذه المرة

يؤمن عصام الجبالي مهاجم تونس بقدرة منتخب بلاده على التأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم لأول مرة، قبل بداية مشوار نسور قرطاج في مونديال 2022.

سيلعب منتخب تونس مع نظيره الدنماركي يوم الثلاثاء ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة.

وقال الجبالي في مؤتمر صحفي يوم الإثنين: "أصبحنا أكثر خبرة حاليا، نملك أكثر من لاعب شارك في كأس العالم من قبل".

وأضاف "نأمل أن تدفعنا إقامة البطولة في بلد عربي إلى تحقيق أفضل النتائج في هذا المونديال".

وتابع "أعتقد أن حظوظنا كبيرة لأننا نملك منتخبا قويا يستطيع التأهل إلى دور الـ16".

وواصل "أمامنا فرصة أمام الدنمارك رغم أننا سنواجه منتخبا متكاملا، نعرف أنها مباراة صعبة وقوية، سنرى من سيفوز".

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وأكمل "هذه هي المشاركة السادسة لتونس في كأس العالم، وهذه المرة سنحاول التأهل إلى الدور التالي".

وشارك المنتخب التونسي في كأس العالم 5 مرات ولم يعبر دور المجموعات.

وشدد "اللعب مع تونس لأول مرة في كأس العالم يعطيني 1000% من الدوافع وليس 100% فقط".

وأتم "أثق في تشجيع الجماهير العربية لمنتخب تونس في المونديال، ونفتخر بأن الجالية المصرية ستشجع تونس، نحن جميعا أخوة".

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وتقام بطولة كأس العالم في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

وانطلقت البطولة يوم الأحد بخسارة منتخب قطر أمام الإكوادور بهدفين دون رد في افتتاح كأس العالم 2022، في المباراة التي أقيمت بملعب البيت.(طالع التفاصيل)























































































وسجّل إينر فالنسيا قائد الإكوادور هدفي المباراة في الشوط الأول من اللقاء.

وحصل فالنسيا البالغ من العمر 33 عاما على جائزة رجل المباراة الأولى في المونديال.

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