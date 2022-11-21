لابورت: لماذا لا تستطيع إسبانيا الفوز بكأس العالم! وأحاول التقرب من جمهوري

شدد أيمريك لابورت لاعب منتخب إسبانيا ومانشستر سيتي، على جاهزيته الكاملة لمباريات كأس العالم.

إسبانيا تفتتح مبارياتها بمواجهة كوستاريكا يوم الأربعاء في الجولة الأولى لمنافسات دور المجموعات.

وتحدث لابورت في المؤتمر الصحفي: "لعبت المباريات الأخيرة مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، أنا بخير تمامًا، أتمنى ينعكس ذلك على كأس العالم".

وأضاف: "عانيت من إصابة في الركبة خلال الصيف أثناء الإجازة، لكني عدت وصرت في وضع مثالي. لا تكون واثقًا أبدًا إن كانوا سيستدعونك لكأس العالم أم لا، لكني لعبت بعد الإصابة وظهرت بشكل جيد. لقد قاتلنا جميعًا لنكون هنا".

وأشار: "بعض اللاعبين يتأثرون أكثر بالحرارة من آخرين، لسنا معتادين على هذا المناخ، لكننا سنعتاد. سنكون جاهزين لأجل المباراة الأولى دون شك".

وتابع: "لا أفكر في الانتقادات التي توجه لخط الدفاع، ظهرنا بشكل رائع في يورو 2020 ونحن نفس الفريق تقريبًا. يجب أن نطوّر من أسلوب لعبنا. لم أسمع هذه الانتقادات التي وجهت للدفاع. سنكون منتخبًا قويًا للغاية في الهجوم والدفاع".

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وتساءل متعجبًا: "لماذا لا يمكن أن تفوز إسبانيا بكأس العالم؟ كل المنتخبات لديها نقاط قوة. أغلبنا يلعب في أفضل دوريات العالم، لدينا اسمنا في عالم كرة القدم، نمتلك كل المؤهلات. الحظ يكون أيضًا عاملًا حاسمًا، لكننا سنقوم بكل ما نقدر عليه".

وعن إمكانية إشراك رودري في عمق الدفاع وليس الوسط: "رودري لعب في عمق الدفاع في مانشستر سيتي من قبل. يمتلك جودة كبيرة للعب في وسط الملعب. ليس لدي تفضيل بشأن اللاعب الذي يرافقني في عمق الدفاع، أحيانًا ألعب كقلب دفاع أيمن حتى، سأكون سعيد بمشاركة عمق الدفاع مع أي لاعب".

وشرح لابورت سبب ردوده المرحة على الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي: "أحاول أن أكون مقربًا بعض الشيء من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، لأن ما يقال في الصحافة ليس دائمًا ما يحدث في غرفة خلع الملابس. أنا مقرب للغاية من الجمهور، لا أريد أن أكون شخصًا لا يمكن الاقتراب منه. أريد أن يشعر الجمهور بأنه في الصورة خصوصًا أثناء كأس العالم".

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وأوضح: "ماركو أسينسيو ظهر بشكل مثالي في التدريبات وآمل أن يمتلك دورًا محوريًا في البطولة".

وتأسف لغياب كريم بنزيمة نجم فرنسا: "من المؤسف بالنسبة للجهور غياب بنزيمة لأن أفضل اللاعبين يتنافسون دائمًا في مثلا هذه البطولات".

وأتم: "لم نتعرف بعمق حتى الآن على لاعبي كوستاريكا. ربما يمتلكون أسماءً أقل، لكن في مثل هذه المباريات من الصعب دائمًا أن تلعب أمام أي منتخب".

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وينحدر لابورت من أصول فرنسية، لكنه حصل على الجنسية الإسبانية العام الماضي ليمثّل لاروخا بدايةً من يورو 2020.

وتتواجد إسبانيا في المجموعة الخامسة التي تضم كوستاريكا وألمانيا واليابان.

وفازت إسبانيا بكأس العالم مرة وحيدة في تاريخها، ولم تلعب المربع الذهبي خلافًا لذلك إلا في نسخة 1950.