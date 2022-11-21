ألبا: لويس إنريكي الأفضل في العالم.. وبالدي يمتلك مستقبلا عظيما

ويستعد ألبا لخوض كأس العالم 2022 رفقة لاروخا، والمباراة الأولى ستكون أمام كوستاريكا في مجموعة تضم أيضًا ألمانيا واليابان.

وتحدّث ألبا في حوار مطول مع صحيفة "أس" الإسبانية ننقله لكم فيما يلي.

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هذا مونديالك الثالث، ما هو المونديال الذي تفضّله أكثر؟ ما هي توقعاتك؟

"سأختار هذا المونديال لأنه قد يكون الأخير لي. إسبانيا لديها آمال شابة. صحيح أن المنافسين أقوياء وكأس العالم بطولة قاسية، لكنا لدينا الكثير من الطموحات والآمال".

جوردي ألبا يذكّرنا بـ فيليب لام أحد أفضل الأظهرة في العالم، لكنه ليس معترفًا به كثيرًا، هل هذا بسبب مركزه الدفاعي؟

"كل مراكز الملاعب لها جوانب إيجابية وسلبية. ربما يلفت الهدافون الأنظار أكثر. لكن في منتخبنا على سبيل المثال نقدّر أكثر العمل الجماعي، إنه نقطة قوتنا".

مرت 10 سنوات منذ أن فزت بيورو 2012، كيف تغيّر جوردي ألبا خلال هذا الوقت؟

"أعتقد أنني نضجت كلاعب وكشخص. أفهم اللعب بشكل أفضل وكذلك أحاول الآن مساعدة اللاعبين الشباب مثلما فعلوا يومًا ما معي في السابق".

ما رسالتك لـ جايا؟

"إنه غياب مؤثر لغرفة خلع الملابس وللجانب الرياضي والإنساني. من المؤسف غيابه، إنها خسارة للمجموعة. أتمنى له الشفاء في أسرع وقتٍ ممكن".

إسبانيا واحدة من أكثر المنتخبات شبابًا في كأس العالم، إلى أي مدى ستكون الخبرة مؤثرة في البطولة؟

"قيل الأمر نفسه خلال يورو 2020 وأن إسبانيا منتخب صغير للغاية، لكن لاحقًا رأى الجميع كيف خرجنا بسبب سوء الحظ في مباراة إيطاليا بركلات الترجيح، كنا الأفضل في هذه المباراة. نمتلك لاعبين شباب، هذا صحيح، لكنهم يلعبون في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا. ونتواجد نحن المخضرمون أيضًا لأجل اللحظات الصعبة".

حضر بالدي لمنتخب إسبانيا، إنه زميلك ومنافسك في برشلونة، هل تعتقد أن الوضع سيكون نفسه في المنتخب؟

"بالدي لاعب عظيم. يتواجد في الفريق الأول منذ فترة قصيرة، لكنه لعب الكثير من المباريات مع برشلونة ويتعلّم سريعًا. لقد استقبناله بشكل مميز ودائمًا أنصحه منذ اليوم الأول، سواء هنا أو في نادينا. بالدي يمتلك مستقبلًا رائعًا وحاضرًا مميزًا، يجب أخذه في الاعتبار".

تتفوق في كل الإحصائيات الفردية الهجومية على مستوى أوروبا بخصوص الأظهرة تقريبًا. هل تعتقد أن ذلك مهم للمنتخب؟

"امتلاك إحصائيات جيدة هو أمر إيجابي، لكن الأهم أنني بخير. هذا الموسم مختلف مع برشلونة، ولكن رغم ذلك حظيت بثقة لويس إنريكي، أنا ممتن لإيمانه بي. أنا هنا لمساعدة الفريق سواء شاركت أو لا".

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ما رأيك في البث المباشر الذي يقوم به لويس إنريكي؟

"لقد أعجبني هذا البث، إنه مرح وقريب من الجمهور. أعتقد أنه شيء إيجابي لأنه يمكّن الجمهور من التعرف علينا بشكل أفضل. أحيانًا يمتلك الناس صورة غير حقيقية عنا".

هل لويس إنريكي مقرّب من اللاعبين؟

"إنه مدرب مقرب لكنه متطلب للغاية. بالنسبة لي لويس إنريكي هو أفضل مدرب في العالم. من الرائع أن يكون مدربي في كأس العالم".

هل لو لم تفز إسبانيا، تفضّل أن تفوز الأرجنتين كما تمنى لويس إنريكي؟

"العالم أجمع يعرف علاقة الصديقة الشديدة التي تجمعني بـ ميسي. لكني سأركز على ما يهمني أكثر وهو أن تفوز إسبانيا بكأس العالم".

الشراكة مع ميسي في الملعب كانت رائعة، هل يمكنك تكرارها مع لاعب آخر؟

"أتفاهم جيدًا مع كثير من اللاعبين في برشلونة والمنتخب مثل أنسو فاتي وفيران توريس وبيدري وجافي. لكن الشراكة مع ميسي كانت مميزة للغاية، تقريبًا كل الأهداف التي سجلتها مع برشلونة كانت من تمريراته. وأنا أيضًا أعطيته الكثير من التمريرات الحاسمة. من الصعب أن أصل لهذا القدر من التفاهم مع لاعب آخر، بل مستحيل على بالأحرى، مع ميسي كنت أتفاهم بالنظرات".

هل تعتقد أن ميسي لو فاز بكأس العالم فسيؤجل انتقاله إلى الولايات المتحدة؟

"لم أتحدث مع ميسي في هذا الشأن، لكن يمكنه اللعب لأي وقت لأنه قادر على صنع الفارق. ميسي أفضل لاعب في العالم، هذا ليس سرًا، إنه لاعب فريد من نوعه".

عندما فازت إسبانيا بكأس العالم سخروا مننا قبلها لقصر قامة اللاعبين، الآن يتكرر الأمر، ما رأيك في ذلك؟

"لو كنا نلعب بأسلوب مختلف لأثر علينا قصر القامة. لكن الوضع الحالي أن إسبانيا تحاول دائمًا السيطرة على المباراة وأن تضغط في وسط ملعب الخصم. ولأجل هذا الأسلوب اختار لويس إنريكي طريقة اللعب المثالية".

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برشلونة تصدر الدوري قبل التوقف الدولي، لكنه ودع دوري أبطال أوروبا، كيف ترى ذلك؟

"برشلونة يمتلك فريقًا مميزًا، لكننا افتقدنا لبعض الاشياء في أوروبا، هذا مؤسف، لكن يجب أن نركز على الألقاب المتبقية وأعتقد أن لقب الدوري لا يزال في الملعب، سنفكر في كل ذلك بعد كأس العالم".

هل تعتقد أن أنسو فاتي سيكون أحد نجوم كأس العالم؟

"سنرى، لكنه يمتلك الجودة. إنه لاعب هداف، وهذا شيء لا يمتلكه كل اللاعبين".

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سنرى النسخة الأكثر هجومية من جوردي ألبا؟

"هناك قواعد معينة في المنتخب يجب أن نتبعها بخصوص أسلوب اللعب، ولكن أسلوبي في اللعب هجومي بالطبع".

وماذا لو سجل ألبا هدفًا مثل الذي سجله إنييستا (أمام هولندا في كأس العالم 2010)؟

"لا أتخيل فرحتي وقتها. لكن سنأخذ الأمور تدريجيًا. نحن في مجموعة صعبة ويجب أن نتجاوزها وبعدها أمامنا مرحلة خروج المغلوب، كل مباراة ستكون معركة".

بيكيه وراموس كانا في القائمة المبدئية، لكنهما لم يدخلا. أنت تشاركت لفترة طويلة للغاية معهم، هل كانا قادرين على التواجد في القائمة؟

"المدرب هو من يقرر. اختيار القائمة ليس سهلًا، لأن هناك العديد من اللاعبين القادرين على التواجد. لكنه اختار بالفعل والآن نسير في نفس الاتجاه: المدرب، اللاعبون، الجمهور.. الجميع".