إليوت: أريد أن ألعب مع ليفربول طوال مسيرتي

يرغب هارفي إليوت لاعب وسط ليفربول الاستمرار في ناديه طوال مسيرته وعدم الانتقال لأي فريق آخر.

إليوت انتقل ليفربول في صيف 2019 قادما من فولام بعدما كان أصغر لاعب يظهر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال إليوت في تصريحات لموقع ناديه: "أريد أن أبقى في ليفربول لبقية مسيرتي، سواء كلاعب أو كمدرب أو في أي دور آخر".

وشدد البالغ من العمر 19 عاما "أتمنى أن أبقى في النادي طوال حياتي".

وأضاف "كل أفراد عائلتي انتقلوا لليفربول أيضًا، لذا أشعر أنني في منزلي الآن".

وأكمل "لا يوجد مكان أفضل من ليفربول وأنفيلد بالنسبة لي، وأرغب في تحقيق أكبر عدد ممكن من الإنجازات مع النادي".

وظهر إليوت في 22 مباراة مع ليفربول هذا الموسم، سجل 3 أهداف وصنع هدفا.

في الصيف الماضي مدد ليفربول عقد لاعبه الشاب حتى صيف 2027.

وحصد اللاعب الإنجليزي 6 القاب مع الحمر، السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية، الدوري الإنجليزي، كأس رابطة المحترفين، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس الدرع الخيرية.

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