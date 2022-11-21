إليوت: أريد أن ألعب مع ليفربول طوال مسيرتي

الإثنين، 21 نوفمبر 2022 - 12:07

كتب : FilGoal

محمد صلاح وهارفي إيليوت - رينجرز وليفربول

يرغب هارفي إليوت لاعب وسط ليفربول الاستمرار في ناديه طوال مسيرته وعدم الانتقال لأي فريق آخر.

إليوت انتقل ليفربول في صيف 2019 قادما من فولام بعدما كان أصغر لاعب يظهر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال إليوت في تصريحات لموقع ناديه: "أريد أن أبقى في ليفربول لبقية مسيرتي، سواء كلاعب أو كمدرب أو في أي دور آخر".

أخبار متعلقة:
كراماريتش: سأشجع الأرجنتين لأجل ميسي الأعظم على الإطلاق.. والمناخ ممتاز في قطر مدرب الدنمارك: ارتداء شارة قوس قزح ليس قرار اللاعبين.. لا يمكن بدء المباراة ببطاقة صفراء لاعب قطر: التوتر الشديد هو سبب الخسارة أمام الإكوادور رونالدو: أنا رجل حديدي مضاد للرصاص.. البعض يحب الشقراوات أو ذوات الشعر الأسود

وشدد البالغ من العمر 19 عاما "أتمنى أن أبقى في النادي طوال حياتي".

وأضاف "كل أفراد عائلتي انتقلوا لليفربول أيضًا، لذا أشعر أنني في منزلي الآن".

وأكمل "لا يوجد مكان أفضل من ليفربول وأنفيلد بالنسبة لي، وأرغب في تحقيق أكبر عدد ممكن من الإنجازات مع النادي".

وظهر إليوت في 22 مباراة مع ليفربول هذا الموسم، سجل 3 أهداف وصنع هدفا.

في الصيف الماضي مدد ليفربول عقد لاعبه الشاب حتى صيف 2027.

وحصد اللاعب الإنجليزي 6 القاب مع الحمر، السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية، الدوري الإنجليزي، كأس رابطة المحترفين، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس الدرع الخيرية.

هارفي إليوت ليفربول
نرشح لكم
كأس العالم - ردة فعل على الاستبعاد؟ سانشو يختفي من إنستجرام نايف أكرد يروي تفاصيل إصابته في بداية الموسم مع وست هام بيان من مانشستر يونايتد يلمح بعقوبات منتظرة على رونالدو جارناتشو لاعب الشهر في مانشستر يونايتد أرسنال يعلن جاسبار أول مدير رياضي في تاريخ النادي برونو فيرنانديز يوضح حقيقة مصافحته الباردة مع رونالدو روني يرد على هجوم رونالدو فوت ميركاتو: لاعب جزائري.. أرسنال يبدي اهتمامه بمتوسط ميدان تولوز
أخر الأخبار
فان دايك: علمنا صعوبة المباراة منذ البداية لكن وجدنا الطريق إلى الشباك في النهاية 6 دقيقة | قطر 2022
مباشر كأس العالم - أمريكا ضد ويلز 19 دقيقة | قطر 2022
كرنفال كأس العالم - بطل هولندا دون مشاركة دولية سابقة.. تعرف أكثر على نوبيرت حارس هولندا 30 دقيقة | قطر 2022
برتقالي بعد 3067 يوما 52 دقيقة | قطر 2022
تشكيل أمريكا - بوليسيتش في الهجوم ومات تيرنر في حراسة المرمى لمواجهة ويلز 56 دقيقة | قطر 2022
تشكيل ويلز - بيل يقود أحلام التنانين للمرة الأخيرة.. ومور في مكان جونسون أمام أمريكا ساعة | قطر 2022
كأس العالم - كيروش: رجاء أيها المعلمون والأخلاقيون.. اتركوا لاعبي إيران يلعبون ساعة | قطر 2022
مصطفى محمد: سعيد بالتواجد في بيتي نادي الزمالك.. وأتمنى مواصلة النجاح ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراة مصر ضد بلجيكا.. القنوات الناقلة 2 موعد حفل افتتاح كأس العالم 2022.. القنوات الناقلة 3 ثُريا على حق 4 كأس العالم - موعد مباراة الافتتاح بين قطر والإكوادور.. القنوات الناقلة والمعلق