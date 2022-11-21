كراماريتش: سأشجع الأرجنتين لأجل ميسي الأعظم على الإطلاق.. والمناخ ممتاز في قطر

اعترف أندري كراماريتش مهاجم منتخب كرواتيا أن المناخ في قطر أفضل بكثير مما كان يتوقع.

وتستعد كرواتيا لمواجهة المغرب يوم الأربعاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة لكأس العالم 2022.

وقال كراماريتش نجم هوفنهايم: "المناخ هنا في قطر أفضل مما توقعت، هناك بعض الرياح، وبأخذ مكيفات الهواء في الملاعب في الاعتبار، فإن الجو قد يكون باردًا حتى خلال المباريات".

وأوضح: "إقامة كأس العالم في الشتاء هو أمر رائع، لسنا مرهقين لأننا لسنا في نهاية الموسم، ولذا أعتقد أننا سنرى الكثير من الطاقة واللياقة خلال كأس العالم، هذا سيجعل التنافس ناريًا".

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وكشف عن دعمه الكبير للأرجنتين: "أعتقد أن 95% من اللاعبين سيتفقون على أن ميسي هو أعظم لاعب كرة قدم على الإطلاق، لا أعتقد أننا سنرى لاعبًا مثله أبدًا".

وأتم: "ولهذا سأشجع الأرجنتين من أجله، لكني أعتقد أن البرازيل ستفوز بكأس العالم".

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وتتواجد كرواتيا في مجموعة تضم كندا وبلجيكا أيضًا بالإضافة إلى المغرب.

كراماريتش (31 عامًا) هو واحد من بقية الجيل الذهبي الذي قاد كرواتيا إلى نهائي كأس العالم 2018.

وسجّل كراماريتش هدفًا في مونديال 2018 أمام روسيا صاحبة الأرض، وساهم في الانتصار التاريخي على الأرجنتين بثلاثية دون رد في دور المجموعات.