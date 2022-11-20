أكرم توفيق: كنت أتمنى التاسعة.. في العاشرة شعرت كأننا فزنا بكأس مصر

الأحد، 20 نوفمبر 2022 - 22:58

كتب : FilGoal

أكرم توفيق - الأهلي

أجرى أكرم توفيق لاعب الأهلي حوارا مع قناة النادي عبر يوتيوب، تحدث خلاله عن ذكرياته مع القلعة الحمراء وكرة القدم من خلال استعراض الصور.

وقال توفيق في الحوار: "انضمامي للأهلي كان أسعد يوم في حياتي. كنت أقلد احتفال محمد أبو تريكة حين كنت ألعب في الشارع، وكنت أتمنى الانضمام إلى الأهلي".

وعن ذكريات بطولة دوري أبطال إفريقيا العاشرة للأهلي عام 2021 قال توفيق: "مباراة الترجي كانت الأصعب في مسيرتي. أحداث المباراة غريبة، كانت مباراتي الأولى في رادس وفي نصف النهائي وفي مركز الظهير الأيمن الذي لم يكن مركزي. كان الحمل كبيرا ولكني فزت بجائزة رجل المباراة".

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وأضاف "أسعد لحظة في حياتي حين توجنا بدوري أبطال إفريقيا (2021). في هذه المباراة (أمام كايزر تشيفس) صنعت الهدف الأول الذي سجله محمد شريف".

وأوضح "بالتأكيد كنت أتمنى التواجد في البطولة التاسعة (2020). أتت الفرحة بعد انتظار وكانت كبيرة، بينما لم يكن هناك هذا الإحساس في العاشرة، إذ شعرت أننا فزنا بكأس مصر وليس بطولة إفريقيا".

وعن قصصه مع المنتخب المصري"أولمبياد طوكيو كانت بطولة مهمة للغاية. لعبت 7 مباريات مع الأهلي في مركز الظهير الأيمن، ثم لعبت مع المنتخب الأولمبي في خط الوسط".

أما عن إصابته أمام نيجيريا في كأس أمم إفريقيا قال: "أصعب مباراة بالنسبة لي والوحيدة التي حزنت فيها. أول مباراة لي مع منتخب مصر في أمم إفريقيا وتعرضت للإصابة".

وأضاف "كنت أشعر أن هناك شيء سيحدث لي، وأخبرني أخي ووالدتي بالأمر ذاته، ولكن لم يكن في تفكيري أن ذلك ما سيحدث".

واختتم "كنت أريد النزول للملعب مرة أخرى، ولكني شعرت أن الإصابة أتت بالرباط الصليبي، ولذلك خرجت".

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