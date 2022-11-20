كأس العالم - مؤتمر كيروش: مواجهة إنجلترا فرصة عمر.. وهذا أفضل فريق لهم منذ 1966

الأحد، 20 نوفمبر 2022 - 21:25

كتب : FilGoal

كارلوس كيروش - إيران

أبدى كارلوس كيروش مدرب منتخب إيران اعتقاده أن فريقه سيواجه أقوى نسخة لمنتخب إنجلترا منذ عام 1966، حين توج الأسود الثلاثة بلقب كأس العالم للمرة الأولى والأخيرة.

جاء ذلك قبل المواجهة الأولى بينهما في دور مجموعات مونديال قطر 2022.

وقال كيروش في المؤتمر الصحفي: "إنها أهم مباراة في حياتنا. أولا لأنها المباراة التالية، والمباراة التالية دائما هي الأهم في حياة المدربين واللاعبين".

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وأضاف "إنها أيضا فرصة فريدة، حتى بالنسبة لي، فقد لعبت أكثر من 200 مباراة دولية، ولكنها فرصتي الأولى لمواجهة إنجلترا".

وأوضح "بالنسبة لأغلبية لاعبينا، اللعب ضد إنجلترا أشبه بالسحر، فهي فرصة فريدة وهدية، لأنه بالنظر إلى الأجندة الدولية، فإن اللعب ضد إنجلترا أو ألمانيا شبه مستحيل".

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وتابع كيروش "الجيل الجديد الذي أحضره جاريث ساوثجيت هو الأكثر موهبة وتنافسية لإنجلترا منذ 1966 في رأيي".

وواصل المدرب البرتغالي "الفريق فعال وعملي وواقعي للغاية. عملت مع أجيال تضم ريو (فيرديناند) و(بول) سكولز و(ديفيد) بيكهام وكل هؤلاء، ولكن هذا المنتخب مختلف حقا".

واختتم "يأتي ذلك بسبب مقاربته الواقعية لكل مباراة، والتي تجعله خطيرا للغاية".

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ويلعب منتخب إيران في المجموعة الثانية مع إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية وويلز.

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