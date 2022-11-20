كرنفال كأس العالم - هرب في سيارة إسعاف.. تعرف أكثر على فالنسيا رجل مباراة الافتتاح
الأحد، 20 نوفمبر 2022 - 21:11
كتب : FilGoal
تألق إينر فالنسيا قائد منتخب الإكوادور وقاد فريقه للفوز على قطر في افتتاح كأس العالم 2022.
إنير فالنسيا
النادي : فنرباهتشة
وسجل فالنسيا ثنائية فوز الإكوادور على قطر في مباراة افتتاح كأس العالم. (للمزيد من التفاصيل)
وحصل فالنسيا البالغ من العمر 33 عاما على جائزة رجل المباراة الأولى في المونديال.
FiGoal.com قدم لكل متابعيه كرنفال كأس العالم والذي يأخذكم في رحلة مع كل لاعبي منتخبات المونديال لمعرفة المزيد من المعلومات عنهم.
ومن بينهم إينر فالنسيا قائد الإكوادور الذي له قصة غريبة عندما هرب في سيارة إسعاف خلال إحدى المباريات في تصفيات كأس العالم.
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وأيضا لمعرفة المزيد من المعلومات عن باقي لاعبي كأس العالم.
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