كرنفال كأس العالم - هرب في سيارة إسعاف.. تعرف أكثر على فالنسيا رجل مباراة الافتتاح

تألق إينر فالنسيا قائد منتخب الإكوادور وقاد فريقه للفوز على قطر في افتتاح كأس العالم 2022.

إنير فالنسيا النادي : فنرباهتشة الإكوادور

وسجل فالنسيا ثنائية فوز الإكوادور على قطر في مباراة افتتاح كأس العالم. (للمزيد من التفاصيل)

وحصل فالنسيا البالغ من العمر 33 عاما على جائزة رجل المباراة الأولى في المونديال.

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ومن بينهم إينر فالنسيا قائد الإكوادور الذي له قصة غريبة عندما هرب في سيارة إسعاف خلال إحدى المباريات في تصفيات كأس العالم.

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