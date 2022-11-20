للمرة الأولى في التاريخ.. مستضيف كأس العالم يخسر المباراة الافتتاحية

خسر منتخب قطر أولى مبارياته في كأس العالم 2022 أمام الإكوادور بهدفين دون رد على استاد البيت.

وأحرز قائد الإكواردور إينر فالنسيا الهدف الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 16 حصل عليها هو بنفسه بعد عرقلة سعد الشيب.

قبل أن يرتقي لعرضية أنخيلو بريسيادو في الدقيقة 31 برأسه ليسجل الهدف الثاني.

وفي 21 نسخة سابقة، لم يخسر المستضيف مباراة الافتتاح مطلقا لتكون بذلك قطر أول من يتقبل الخسارة في البداية.

ويلعب منتخب قطر مباراته الثانية 25 نوفمبر الجاري أمام السنغال على استاد أحمد بن علي.

بينما يلتقي منتخب الإكوادور مع هولندا في اليوم ذاته على استاد خليفة الدولي.

وللمرة الأولى في تاريخ كأس العالم، يتم تسجيل أول اهداف البطولة عن طريق ضربة جزاء.

وبات فالنسيا ثاني لاعب إكوادوري يسجل في نسختين مختلفتين من كأس العالم بعد أوجستين ديلجادو.

ورفع فالنسيا رصيده من الأهداف في كأس العالم للرقم خمسة لينفرد بصدارة هدافي الإكوادور في المسابقة العالمية بعد فك الشراكة مع أوجستين ديلجادو.

كما سجل فالنسيا أيضا ثنائية للمرة الثانية في كأس العالم وهو ما لم يفعله أي لاعب إكوادوري آخر طوال تاريخ كأس العالم.

فالنسيا هو أكبر لاعب يسجل هدف في مباراة افتتاحية بعمر 33 عاما و16 يوما، متفوقا على أليساندرو ألتوبيلي بـ 30 عاما و184 يوما.

وسجل ابن الـ33 عاما هدفه الـ37 مع الإكوادور في 75 مباراة.

فالنسيا سجل آخر 5 أهداف للإكوادور في كأس العالم، فقط أوزيبيو وباولو روسي وأوليج سالينكو هم من سجلوا أهدافا أكثر على التوالي بست مرات متتالية لكل منهم.

وأصبح أول لاعب يسجل هدفين في الشوط الأول من افتتاح كأس العالم منذ الإيطالي آنجلو سكيافيو أمام الولايات المتحدة في افتتاح 1934.