كأس العالم - مؤتمر بيل: زميلي يريد ركلي وأحاول تفاديه.. وسنلهم الجيل القادم

تحدث جاريث بيل نجم منتخب ويلز عن مباراة فريقه المقبلة ضد الولايات المتحدة الأمريكية في أولى جولات دور المجموعات من كأس العالم 2022.

وقال بيل في المؤتمر الصحفي: "إنه شعور رائع. سيكون من الممتع لنا أن نخوض هذه البطولة. نحن فريق يحظى بوقت جيد وعمل جاد".

وأضاف "لدينا أجواء عظيمة ونتطلع لخوض المباراة. عادة ما نقدم أفضل ما لدينا".

وأوضح "على صعيد اللياقة لقد وصلت إلى ما أريده. أنا جاهز للبطولة، وكنا نتدرب جميعا بقوة في الأسبوع الماضي ونتأقلم مع الحرارة وفارق التوقيت، لا وجود للأعذار الآن".

وتابع بيل "لدينا مباراة في الغد ونتمنى أن نتمكن من الخروج بالنتيجة التي نريدها".

وقال كيلين أكوستا زميل بيل في فريق لوس أنجلوس إف سي الأمريكي إن منتخب أمريكا سيكون بحاجة "لركله" حين يواجهه.

وعن ذلك قال بيل: "لم أتحدث معه هنا. حاولت تفادي ركلته لي قبل أن نصل إلى هنا. أنا واثق أننا سنلعب مباراة جيدة ولكن صعبة".

وأوضح "لدي تجربة مع لاعبي أمريكا وهم يكونون فريقا جيدا وشابا ببعض اللاعبين المذهلين. نحن هنا للفوز بالمباراة، ونعرف نقاط ضعفهم، التي لا يمكنني مشاركتها معكم الآن".

وأضاف "تمت كل استعداداتنا والآن علينا الراحة والاسترخاء. هذا أكبر ما يمكنني قوله".

وروى جاريث بيل ذكرياته الأولى مع كأس العالم قائلا: "أعتقد أن مونديال فرنسا 1998 يمثل أولى ذكرياتي، وكان من المحبط أن ويلز لم تكن هناك".

واختتم "الكل حلم بذلك التأهل لوقت طويل، وتأهلنا كان أفضل ما يمكننا فعله لبلادنا، حيث ألهمنا الجيل التالي لدفع المزيد من الأطفال ناحية كرة القدم، ونأمل أن نملك منتخبا أقوى في المستقبل".

ويلعب منتخب ويلز في المجموعة الثانية مع إيران والولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا.