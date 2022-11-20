كأس العالم - مؤتمر مدرب ويلز: الكل يتحدث عن إنجلترا وأمريكا.. وسنظهر جودتنا للعالم

الأحد، 20 نوفمبر 2022 - 20:18

كتب : FilGoal

روب بيدج - المدير الفني لمنتخب ويلز

تحدث روب بيدج مدرب منتخب ويلز عن مباراة فريقه المقبلة ضد الولايات المتحدة الأمريكية في أولى جولات دور المجموعات من كأس العالم 2022.

وقال بيدج في المؤتمر الصحفي: "قلنا منذ البداية أننا سنأخذ كل الفرص الممكنة في المباراة الأولى".

وعن جو ألين لاعب الوسط المصاب قال: "ربما لن يتمكن من اللحاق بالمباراة. يمكننا دفعه ولكن إذا تفاقمت الإصابة سيخرج من البطولة. بمقارنة المخاطرة والعائد المحتمل، لن ندفعه لدرجة خسارته".

أخبار متعلقة:
كأس العالم - مؤتمر كين: الحذاء الذهبي رائع ولكن كأس العالم - مؤتمر ساوثجيت: سنعوض الشعب الإنجليزي عن الأوقات الصعبة كأس العالم - فالنسيا يدخل التاريخ بثنائية أمام قطر كأس العالم - أدامز: فخور بقيادة أمريكا.. وعلينا أن نحذر من هذا اللاعب في ويلز

وعن ارتداء شارة دعم المثلية قال المدرب: "لم يخبرنا الاتحاد الدولي (فيفا) بعدم ارتدائها. قلنا أننا سنرتديها وسنفعل ذلك".

أما عن مسيرته قال المدرب: "لقد حظيت بمسيرة جيدة. اعتزلت بعمر 35 عامًا، وذهبت مباشرة إلى التدريب وقطعت المسافة الصعبة".

وعن عادة كيفر مور مهاجم المنتخب في الحصول على البطاقات الصفراء قال: "إنه سيأخذها بشكل طبيعي، هناك شيء فيه. إنه عملاق، ولكنه لا يضرب أحدًا بالمرفق عن عمد".

وأضاف "في مباراة طالبناه بالقفز دون استخدام ذراعه، ولا يمكننا فعل ذلك. لا نشعر بالقلق حيال هذا الأمر، سيحصل على بطاقات بالخطأ، وإذا فكرت لدقيقة واحدة أنه يتعمد ذلك لكنت تحدثت معه".

وأخيرا عن وضع الفريق قال بيدج: "بالنظر إلى إنجلترا والولايات المتحدة، من الطبيعي أن يتحدث الجميع عنهما أولًا ثم نحن وإيران".

وواصل "نعرف أننا في يومنا يمكننا أن ننافس وأكثر. نحن جدد في هذه البطولة وربما يكون هناك بعض المفاجآت، ولكننا لسنا تحت الضغط، وسنستمتع بالمنافسة".

واختتم "لقد نلنا مقعدنا هنا عن جدارة وأريد إظهار جودتنا للعالم".

ويلعب منتخب ويلز في المجموعة الثانية مع إيران والولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا.

منتخب ويلز منتخب إيران روب بيدج كأس العالم 2022 كأس العالم
نرشح لكم
كأس العالم – مؤتمر حاج صافي: نتعاطف مع عائلات إيران المفجوعة ونريد إسعادهم كأس العالم – الهيدوس: قطر تمتلك مستوى أفضل.. وهذه النتيجة لا يتمناها أحد كأس العالم - مؤتمر بيل: زميلي يريد ركلي وأحاول تفاديه.. وسنلهم الجيل القادم كأس العالم - سعد الشيب: بداية قطر لم تكن جيدة أمام الإكوادور.. وظهرنا أفضل في الشوط الثاني فالنسيا رجل مباراة كأس العالم الافتتاحية للمرة الأولى في التاريخ.. مستضيف كأس العالم يخسر المباراة الافتتاحية ثُريا على حق كأس العالم - أدامز: فخور بقيادة أمريكا.. وعلينا أن نحذر من هذا اللاعب في ويلز
أخر الأخبار
كأس العالم – مؤتمر حاج صافي: نتعاطف مع عائلات إيران المفجوعة ونريد إسعادهم 13 دقيقة | قطر 2022
كأس العالم – الهيدوس: قطر تمتلك مستوى أفضل.. وهذه النتيجة لا يتمناها أحد 15 دقيقة | قطر 2022
كأس العالم - مؤتمر بيل: زميلي يريد ركلي وأحاول تفاديه.. وسنلهم الجيل القادم 20 دقيقة | قطر 2022
كأس العالم - سعد الشيب: بداية قطر لم تكن جيدة أمام الإكوادور.. وظهرنا أفضل في الشوط الثاني 23 دقيقة | قطر 2022
كأس العالم - مؤتمر مدرب ويلز: الكل يتحدث عن إنجلترا وأمريكا.. وسنظهر جودتنا للعالم 30 دقيقة | قطر 2022
فالنسيا رجل مباراة كأس العالم الافتتاحية 39 دقيقة | قطر 2022
للمرة الأولى في التاريخ.. مستضيف كأس العالم يخسر المباراة الافتتاحية 44 دقيقة | قطر 2022
ثُريا على حق 47 دقيقة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراة مصر ضد بلجيكا.. القنوات الناقلة 2 موعد حفل افتتاح كأس العالم 2022.. القنوات الناقلة 3 كأس العالم - موعد مباراة الافتتاح بين قطر والإكوادور.. القنوات الناقلة والمعلق 4 انتهت كرة سلة - الأهلي (71)-(64) الزمالك.. الأحمر يحسم الدربي