كأس العالم - مؤتمر مدرب ويلز: الكل يتحدث عن إنجلترا وأمريكا.. وسنظهر جودتنا للعالم

تحدث روب بيدج مدرب منتخب ويلز عن مباراة فريقه المقبلة ضد الولايات المتحدة الأمريكية في أولى جولات دور المجموعات من كأس العالم 2022.

وقال بيدج في المؤتمر الصحفي: "قلنا منذ البداية أننا سنأخذ كل الفرص الممكنة في المباراة الأولى".

وعن جو ألين لاعب الوسط المصاب قال: "ربما لن يتمكن من اللحاق بالمباراة. يمكننا دفعه ولكن إذا تفاقمت الإصابة سيخرج من البطولة. بمقارنة المخاطرة والعائد المحتمل، لن ندفعه لدرجة خسارته".

وعن ارتداء شارة دعم المثلية قال المدرب: "لم يخبرنا الاتحاد الدولي (فيفا) بعدم ارتدائها. قلنا أننا سنرتديها وسنفعل ذلك".

أما عن مسيرته قال المدرب: "لقد حظيت بمسيرة جيدة. اعتزلت بعمر 35 عامًا، وذهبت مباشرة إلى التدريب وقطعت المسافة الصعبة".

وعن عادة كيفر مور مهاجم المنتخب في الحصول على البطاقات الصفراء قال: "إنه سيأخذها بشكل طبيعي، هناك شيء فيه. إنه عملاق، ولكنه لا يضرب أحدًا بالمرفق عن عمد".

وأضاف "في مباراة طالبناه بالقفز دون استخدام ذراعه، ولا يمكننا فعل ذلك. لا نشعر بالقلق حيال هذا الأمر، سيحصل على بطاقات بالخطأ، وإذا فكرت لدقيقة واحدة أنه يتعمد ذلك لكنت تحدثت معه".

وأخيرا عن وضع الفريق قال بيدج: "بالنظر إلى إنجلترا والولايات المتحدة، من الطبيعي أن يتحدث الجميع عنهما أولًا ثم نحن وإيران".

وواصل "نعرف أننا في يومنا يمكننا أن ننافس وأكثر. نحن جدد في هذه البطولة وربما يكون هناك بعض المفاجآت، ولكننا لسنا تحت الضغط، وسنستمتع بالمنافسة".

واختتم "لقد نلنا مقعدنا هنا عن جدارة وأريد إظهار جودتنا للعالم".

ويلعب منتخب ويلز في المجموعة الثانية مع إيران والولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا.