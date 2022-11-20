كأس العالم - مؤتمر أدامز: فخور بقيادة أمريكا.. وعلينا أن نحذر من هذا اللاعب في ويلز

شدد تايلر أدامز لاعب قائد منتخب الولايات المتحدة الأمريكية على أن جميع اللاعبين يمكنهم أن يكونوا قادة بطرق مختلفة داخل الملعب.

ويستعد منتخب أمريكا لبداية مشواره في كأس العالم 2022.

ويفتتح منتخب أمريكا مبارياته في البطولة بمواجهة ويلز غدا الإثنين بالجولة الأولى.

وقال أدامز خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "قيادة منتخب أمريكا شرف كبير لي واعتقد دائما أن هذا الضغط هو امتياز، فريقنا من اللاعبين الشباب الصغار جدا ولكن الفضل لزملائي لأنه أي شخص منهم قد يرتدي تلك الشارة ويقدونا بشكل صحيح".

وواصل "لقد أسسنا علاقة فيما بيننا تسمح للجميع بالقيادة بطرق مختلفة وأي شخص قد يمثلنا، أنا تنافسي للغاية وأحاول جعل الجميع من حولي في نفس المستوى لا أريد أن أخسر ويشير إلي أحد ويقول إنني خذلته اليوم".

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وتابع "كييفير مور سيشكل تهديدا كبيرا لنا ونعرف ذلك من خلال لعبه مع بورنموث هو مذهل في الكرات الهوائية ولا يحصل على التقدير الكافي على قدراته على الإنهاء أمام المرمى".

وأضاف "تحدثت مع 4 قلوب دفاع وقلنا إننا يجب أن نراقبه بشكل كبير في كل الكرات وأن تحاول قطع الكرات منه بشكل بدني سيكون أمر صعب ولكن علينا أن نوقفه".

تعرّف على معلومات شخصية تخص تايلر أدامز و830 لاعبًا آخرين في كأس العالم عبر كرنفال في الجول

ويلعب منتخب أمريكا في المجموعة الثانية بجانب كل من إنجلترا وويلز وإيران.