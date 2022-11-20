للمرة الثانية في ثلاثة أيام.. مصر الأولمبي يفوز على المغرب وديا

فاز منتخب مصر الأولمبي مجددا على المغرب وديا بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما في الرباط.

وتأتي المباراة ضمن استعدادات الفراعنة للقاء زامبيا فى الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2024.

سجل هدفي مصر محمود صابر في الدقيقتين 22 و75، بينما قلص منتخب المغرب النتيجة من علامة الجزاء.

وشاهد المباراة محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على المنتخب ورئيس البعثة فى المغرب.

وفاز منتخب مصر سابقا على المغرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة ودية.

سجل أهداف مصر وقتها مصطفى سعد ومحد طارق ومحمد شحاتة.