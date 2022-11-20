مباشر كأس العالم - قطر (0)-(1) الإكوادور.. إنذار أول
الأحد، 20 نوفمبر 2022 - 17:21
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة افتتاح كأس العالم قطر 2022، بين قطر والإكوادور، في اللقاء الذي يقام على ملعب البيت.
تابع تفاصيل المباراة والتشكيل من هنا
ــــــــــــــــــ
ق 29: مويسيس كايسيدا يحصل على بطاقة صفراء بعد تدخل على بيدرو ميجيل
ق 16: جوووووووول الأول للإكوادور من ركلة جزاء سددها إينر فالنسيا
ق 15: ركلة جزاء للإكوادور بعد خطأ على الحارس سعد الشيب
ق 5: إلغاء الهدف بعد العودة للفيديو بسبب التسلل
ق 3: جوووووووول إينر فالنسيا والأول بضربة رأسية
انطلاق المباراة
نرشح لكم
كأس العالم - مهاجم ويلز: لا أقبل الرفض.. وهكذا أشعلت عائلتي النيران بداخلي كأس العالم - فالنسيا يسجل أول أهداف المونديال.. وينفرد بصدارة هدافي الإكوادور كأس العالم - هندرسون: سنأخذ الإلهام من السيدات كأس العالم - روبن نيفيز: رونالدو يظهر في التدريبات بشكل رائع كأس العالم - أمير قطر: ما أجمل أن يضع الناس ما يفرقهم جانبًا تشكيل قطر - تسعة حضروا الإنجاز القاري يتواجدون أمام الإكوادور في افتتاح كأس العالم تشكيل الإكوادور - حارس مفاجأة .. ظهور فالنسيا ومينديز يكمل إرث عمه أمام قطر بافتتاح كأس العالم انتهت في المونديال - نهاية حفل افتتاح كأس العالم