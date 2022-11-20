مؤتمر جناح السنغال: هكذا سنعوض غياب ماني عن كأس العالم

يتمنى كريبين دياتا جناح منتخب السنغال ألا يؤثر غياب ساديو ماني نجم الفريق على أداء أسود التيرانجا في كأس العالم 2022.

وأعلن منتخب السنغال يوم الخميس رسميا غياب نجمه ساديو ماني عن المشاركة في كأس العالم 2022 رسميا للإصابة.

وقال دياتا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء هولندا: "غياب ساديو ماني سيؤثر علينا نفسيا لكننا فريق صلب".

وأضاف قبل 24 ساعة من مواجهة المنتخب البرتقالي "علينا تقديم أعلى مستوياتنا لتعويض غياب ماني".

وتابع "ساديو لاعب مهم، لكن منتخب السنغال يسعى لتحقيق أهدافه، وأعتقد أن العمل الجماعي سيؤدي لتحقيق أهدافنا".

وأكمل لاعب موناكو "نود أن نبدأ البطولة بشكل جيد من أجل تحقيق نتائج إيجابية، للمضي قدما في كأس العالم".

واستمر "عملت لسنوات طويلة في حياتي من أجل هذه اللحظة، أشكر الله أنني حظيت بفرصة التواجد مع منتخب السنغال في كأس العالم".

وأتم: "لا استطيع توجيه أي رسالة إلى منتخب هولندا، كل ما علينا فعله هو تنفيذ تعليمات المدرب في هذه المواجهة الصعبة".

وتم الإعلان عن غياب ماني بفيديو نشره حساب الاتحاد السنغالي لكرة القدم عبر تويتر.

وقال طبيب منتخب السنغال: "تواصلنا سريعا مع بايرن ميونيخ للحصول على المعلومات، والنادي أرسل لنا صورة إصابته الأولى، التي أظهرت إصابته في الركبة اليمنى".

وأضاف "فحصنا اللاعب وفحصنا الصور التي أرسلت من النادي، وبناء على المعلومات التي لدينا توصلنا إلى إجراء فحص أخير اليوم للتأكد من إمكانية احتفاظ ساديو ماني بمكانه في كأس العالم".

وأكمل "للأسف لم يكن التطور جيدا كما كنا نتخيل، واليوم نضطر لإعلان خروج ساديو ماني من قائمة السنغال لكأس العالم".

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وحضر مهاجم بايرن ميونيخ في قائمة السنغال المستدعاة للمسابقةعلى الرغم من الإصابة في أوتار الركبة.

وكان أليو سيسيه المدير الفني لـ السنغال قد أوضح قرار استدعاء ساديو ماني لقائمة المنتخب المشاركة في كأس العالم 2022.

وقال أليو سيسيه بخصوص ذلك في مؤتمر صحفي: "ساديو جزء لا يتجزأ من مجموعتنا ويجب أن نستمر في متابعة تطور إصابته، على أمل أن يكون إيجابيا".

وأضاف "قررت استدعائه لأننا جربنا ذلك مع إسماعيلا سار أثناء كأس أمم إفريقيا ونجح الأمر".

وتابع "ماني سيخضع لعدة اختبارات هذا الأسبوع، أنه لا يحتاج إلى عملية جراحية وهذا خبر سار. سيستغرق الأمر من أسبوع إلى 10 أيام لمعرفة كيف يسير التعافي"

وأتم "خسارة ساديو ماني ليس بالأمر السهل علينا وعلى كرة القدم الإفريقية إنه هام للغاية بالنسبة لنا، ولا أريد التفكير في خسارته، نحن متفائلون وسنفعل كل ما يلزم لاستعادته".

وكان ماني أصيب في أوتار الركبة في لقاء جمع بين بايرن وفيردر بريمن في الدوري الألماني قبل عدة أيام.

ويلعب منتخب السنغال في المجموعة الأولى بجوار كل من قطر وهولندا والإكوادور.