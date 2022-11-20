بسبب خطأ إداري.. حرمان مدافع السنغال من كأس العالم

الأحد، 20 نوفمبر 2022 - 13:15

كتب : FilGoal

جماهير السنغال أمام مصر

ذكرت شبكة راديو مونت كارلو يوم الأحد أن إسماعيل جاكوبس مدافع السنغال لن يشارك في كأس العالم بسبب أخطاء إدارية.

ظهير أيسر موناكو لعب لمنتخبات ألمانيا في الفئات السنية المختلفة، قبل أن يلعب مع المنتخب الأول للسنغال مباراتين وديتين في سبتمبر الماضي.

وأوضح التقرير أن الاتحاد الدولي لكرة القدم لم يمنح الضوء الأخضر للاعب قبل 24 ساعة من مباراة السنغال ضد هولندا، بسبب التأخر في تقديم أوراق تغيير جنسيته الرياضية، من الألمانية إلى السنغالية.

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وأضاف التقرير أنه تم استدعاء موسى نداي ظهير أيسر أندرلخت للالتحاق بقائمة السنغال.

المدافع البالغ من العمر 20 عاما لم يلعب أي مباريات دولية للسنغال.

من جهته، قال أليو سيسيه مدرب أسود التيرانجا في مؤتمر صحفي يوم الأحد إن نداي هو بديل ساديو ماني الذي خرج من قائمة الفريق بسبب الإصابة.

أما أوجوستين سينجور رئيس الاتحاد السنغالي فقال في تصريحات للصحفيين إنه لم يفقد الأمل في أزمة أوراق جاكوبس، قبل 24 ساعة من مباراة السنغال الأولى في المونديال.

وأعلن منتخب السنغال يوم الخميس رسميا غياب نجمه ساديو ماني عن المشاركة في كأس العالم 2022 رسميا للإصابة.

وتم الإعلان بواسطة فيديو نشره الاتحاد السنغالي لكرة القدم عبر تويتر.

وقال طبيب منتخب السنغال: "تواصلنا سريعا مع بايرن ميونيخ للحصول على المعلومات، والنادي أرسل لنا صورة إصابته الأولى، التي أظهرت إصابته في الركبة اليمنى".

وأضاف "فحصنا اللاعب وفحصنا الصور التي أرسلت من النادي، وبناء على المعلومات التي لدينا توصلنا إلى إجراء فحص أخير اليوم للتأكد من إمكانية احتفاظ ساديو ماني بمكانه في كأس العالم".

وأكمل "للأسف لم يكن التطور جيدا كما كنا نتخيل، واليوم نضطر لإعلان خروج ساديو ماني من قائمة السنغال لكأس العالم".

وحضر مهاجم بايرن ميونيخ في قائمة السنغال المستدعاة للمسابقةعلى الرغم من الإصابة في أوتار الركبة.

وكان أليو سيسيه المدير الفني لـ السنغال قد أوضح قرار استدعاء ساديو ماني لقائمة المنتخب المشاركة في كأس العالم 2022.

وقال أليو سيسيه بخصوص ذلك في مؤتمر صحفي: "ساديو جزء لا يتجزأ من مجموعتنا ويجب أن نستمر في متابعة تطور إصابته، على أمل أن يكون إيجابيا".

وأضاف "قررت استدعائه لأننا جربنا ذلك مع إسماعيلا سار أثناء كأس أمم إفريقيا ونجح الأمر".

وتابع "ماني سيخضع لعدة اختبارات هذا الأسبوع، أنه لا يحتاج إلى عملية جراحية وهذا خبر سار. سيستغرق الأمر من أسبوع إلى 10 أيام لمعرفة كيف يسير التعافي"

وأتم "خسارة ساديو ماني ليس بالأمر السهل علينا وعلى كرة القدم الإفريقية إنه هام للغاية بالنسبة لنا، ولا أريد التفكير في خسارته، نحن متفائلون وسنفعل كل ما يلزم لاستعادته".

وكان ماني أصيب في أوتار الركبة في لقاء جمع بين بايرن وفيردر بريمن في الدوري الألماني قبل عدة أيام.

ويلعب منتخب السنغال في المجموعة الأولى بجوار كل من قطر وهولندا والإكوادور.

إسماعيل جاكوبس السنغال كأس العالم قطر
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