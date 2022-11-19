كأس العالم - حمد الله: كرواتيا منتخب كبير ولكننا أقوياء.. والأجواء رائعة في المعسكر

شدد عبد الرزاق حمد الله مهاجم منتخب المغرب على أن الأجواء رائعة داخل معسكر أسود الأطلس قبل كأس العالم، مشيرا إلى أن الجميع سيقدم كل ما لديه للصعود للدور الثاني.

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة السادسة مع منتخبات بلجيكا وكندا وكرواتيا.

وقال حمد الله في تصريحات إعلامية للصحف المغربية: "الأجواء رائعة بين اللاعبين والطاقم الفني، وأتمنى أن يكون ذلك دافعا لتقديم أفضل أداء جماعي لكي نتمكن من التأهل للدور الثاني".

وأضاف "منافسة مثل كأس العالم كل المباريات فيها مهمة وأبرزها مباراة الافتتاح".

وتابع "كرواتيا منتخب كبير بلاعبين متمرسين لكن نحن كذلك منتخب قوي ولدينا المقومات لتجاوز دور المجموعات".

وأتم "أشكر الجماهير المغربية على مساندتي من القلب وعلى تشجيعها للاعبين وأوعدهم بأننا سنقدم كل ما لدينا لإسعادهم".

ويبدأ منتخب المغرب مبارياته في 23 نوفمبر بمواجهة كرواتيا على استاد البيت.

وتقام منافسات كأس العالم خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.