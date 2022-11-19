كأس العالم - كيروش: أنا من ديناصورات هذه اللعبة.. وسنخوض 3 أشواط في دور المجموعات

السبت، 19 نوفمبر 2022 - 22:06

كتب : FilGoal

كارلوس كيروش - إيران

وصف كارلوس كيروش المدير الفني لـ منتخب إيران نفسه بـ "من ديناصورات هذه اللعبة".

ويتواجد منتخب إيران في المجموعة الثانية مع إنجلترا وويلز وأمريكا.

وقال كيروش عبر موقع "فيفا بلس" عما تغير في منتخب إيران بين 2018 و2022: "25 لاعبا هنا. تقريبا هم نفس الأسماء، نفس الفريق فقط أضفنا لاعبا وآخر شاب لهذا الفريق، للأسف فقدنا أوميد إبراهيمي أحد عناصرنا المهمة في خط الوسط قبل 3-4 أيام، لكن أغلبية الفريق لا زال كما هو".

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وردا عما يختلف في المشاركة الرابعة في كأس العالم: "آمل أن أكون تعلمت كفاية لأساعد فريقي في هذه النسخة من كأس العالم".

وأردف "أنا من ديناصورات هذه اللعبة في تلك اللحظة، وما أتوقعه هو أن أضع خبرتي في خدمة الفريق".

وواصل "هدفنا هو تخطي الـ 4 نقاط التي حصدها الفريق في 2018، الأمر يتعلق بمجموعة من النتائج والأمر لا يتعلق بمباراة واحدة".

وأتم "سنخوض مباراة واحدة من 3 أقسام. الشوط الأول ضد إنجلترا والشوط الثاني ضد ويلز والشوط الثالث ضد أمريكا، في النهاية سنرى كم من النقاط التي سنحصد والتي يمكن أن تؤهلنا للدور المقبل".

ويبدأ تيم ملي مشواره في المونديال بلقاء إنجلترا يوم الأحد على استاد خليفة الدولي.

كارلوس كيروش إيران كأس العالم 2022
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