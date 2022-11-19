نايف أكرد يروي تفاصيل إصابته في بداية الموسم مع وست هام

السبت، 19 نوفمبر 2022 - 21:09

كتب : FilGoal

نايف أكرد - وست هام (الصورة من موقع وست هام الرسمي)

كشف نايف أكرد لاعب وست هام ومنتخب المغرب عما شعر به في مشاركته الأولى مع فريقه بعد الانضمام في بداية الموسم.

نايف أكرد

النادي : وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

وانضم أكرد لوست هام قادما من رين الفرنسي في الصيف الماضي.

وكان أكرد قد تعرض للإصابة خلال المباريات الاستعدادية قبل بداية الموسم.

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وقال أكرد في تصريحات لموقع وست هام"كان لدي خيارين إما أن أترك جسدي يتعافى وحيدا أو أجري عملية جراحية بأقصى سرعة لأن كأس العالم كان قريبا وللعودة بأسرع وقت ممكن للملاعب".

وواصل "تواصلت مع جيمس كارلو أحد أفضل الجراحين في العالم وأخبرني إنه قد قابل العديد من الحالات التي تشبه حالتي وإنه يفضل العملية الجراحية".

وأضاف "حظينا بمحادثة صريحة أنا ودافيد مويس وأخبربته إنني أشعر بالألم ولكنني جاهز للمشاركة وأريد أن ألعب وعندما علمت إنني سألعب شعرت بالسعادة ولم أكن قلقا".

وأتم "لقد كنت صفقة جديدة وعائد من الإصابة في نفس التوقيت وكانت لحظة تأثرت فيها عاطفيا وأردت فقط إظهار ما يكننني فعله والـ 60 دقيقة كانت كافية لأن أشعر إنني بخير في الملعب مع زملائي والمشجعين في الملعب".

وشارك أكرد مع وست هام في 4 مباريات منذ بداية الموسم وعقب عودته من الإصابة.

ويستعد أكرد للمشاركة مع المغرب في كأس العالم 2022.

مباريات المغرب في دور المجموعات

المغرب × كرواتيا – 23 نوفمبر 2022

لعب منتخب المغرب أمام كرواتيا مواجهة واحدة ودية من قبل في 1996.

انتهى وقتها الوقت الأصلي بالتعادل 2-2 قبل أن يفوز منتخب كرواتيا بركلات الترجيح 7-6.

بلجيكا × المغرب – 27 نوفمبر 2022

ثلاث مواجهات سابقة جمعت المغرب مع بلجيكا، انتصر أسود الأطلس في مرة واحدة وديا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد عام 2008.

وفاز منتخب بلجيكا مرتين، الأولى في دور المجموعات من كأس العالم 1994 والثانية وديا بأربعة أهداف دون رد عام 1999.

كندا × المغرب – 1 ديسمبر 2022

يتفوق منتخب المغرب في المواجهات مع كندا بفوز كبير وديا بأربعة أهداف دون رد في 2016.

بجانب التعادل في المباراة الأخرى عام 1994 وديا أيضا.

في حال تأهل أسود أطلس أولا عن المجموعة يواجهون وصيف المجموعة الخامسة في السادس من ديسمبر.

في حال تأهل أسود أطلس ثانيا عن المجموعة يواجهون أول المجموعة الخامسة في الخامس من ديسمبر.

نايف أكرد المغرب وست هام
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