كأس العالم - إريكسن: اللعب في المونديال كان بمثابة الحلم

السبت، 19 نوفمبر 2022 - 21:00

كتب : FilGoal

كريستيان إريكسن - الدنمارك

يؤمن كريستيان إريكسن لاعب منتخب الدنمارك أن العودة للملاعب والمشاركة في كأس العالم يعد بمثابة الحلم.

ويتواجد منتخب الدنمارك في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات فرنسا وتونس وأستراليا.

وقال إريكسن في تصريحات لموقع "فيفا بلس": "من الصعب أن أشاهد ما حدث سابقا في اليورو وأفكر كيف كانت مسيرتي وحياتي الشخصية وقتها".

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وأضاف "أن أجلس هنا بعدها بعام وألعب في كاس العالم فهو النقيض لما حدث، كان حلما منذ البداية وكنت أتمنى أن أكون هنا وأكون بصحة جيدة وأحصل على إذن الأطباء. أنا ممتن لذلك

وتابع "الانجاز هو عودتي وأن أكون بصحة جيدة واحتفظ بحياتي، كل شيء آخر هو شيء إضافي لذا لعب كأس العالم هو شيء كبير ليس فقط لأنه كأس العالم أو لأنني اتطلع لتحقيق ذلك".

وواصل "كنت ارغب في لعب المزيد من كرة القدم وأنا ممتن لذلك".

واستكمل عن مواجهة تونس "لقد شاهدنا بعض الفيديوهات بالفعل وكنا نحللهم كفريق وانظر إلى نوعية اللاعبين التي يمتلكونها. إنهم يلعبون في كأس العالم وهذا شيء كبير".

واستطرد "سنكون مباراة كبيرة وهو شيء لرائع أن تلعب أمام فريق جديد ونرى كم هم جيدون على المستوى العالمي".

وأتم "فريقنا جيد للغاية ونحن نلعب كوحدة واحدة، لقد كان الموضوع رائعا في كل السنوات الماضية، هناك تنافسية كبيرة وجودة أعلى مما قبل وهذا يظهر في النتائج وطريقة اللعب".

ويبدأ منتخب الدنمارك مبارياته في البطولة بمواجهة تونس في 22 نوفمبر على استاد المدينة التعليمية.

وتقام منافسات كأس العالم خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

الدنمارك كريستيان إريكسن - الدنمارك كأس العالم
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