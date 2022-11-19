الدرجة الثانية - بلدية المحلة ينتصر بخماسية.. وسكولز ونيمار يسجلان في فوز لافيينا

أقيمت اليوم 9 مباريات بين مجموعتي بحري والصعيد في دوري الدرجة الثانية المصري.

وجاءت مباريات اليوم بواقع 6 في مجموعة بحري و3 لمجموعة الصعيد.

مجموعة بحري

انتصر بلدية المحلة بنتيجة 5-1 على أبو قير للأسمدة.

سجل أهداف البلدية، وحيد محسن هدفين وأحمد حسن وإسلام سمير ومحمد غلوش هدفا، وسجل سعيد أحمد هدف لأبو قير.

وارتفع رصيد البلدية إلى 11 نقطة في وصافة الجدول.

وخسر المجد من كفر الشيخ بهدفين دون رد سجلهما محمود عبد الله "بصلة" وموسى أولاري ليرتفع رصيد كفر الشيخ إلى 10نقاط.

وتعادل بروكسي مع دكرنس ونبروه مع سبورتنج وجمهورية شبين مع الأولمبي سلبيا.

وتعادل المصري بالسلوم مع بايونيرز، والمنصورة مع الحمام بهدف لكل فريق.

مجموعة الصعيد

انتصر لافيينا على كيما أسوان برباعية نظيفة سجلها عادل نور وأحمد سكولز وهشام نيمار وأيمن موكا.

وارتفع رصيد الفريق إلى 15 نقطة في وصافة المجموعة.

وانتصر بترول أسيوط على ديروط بثلاثة أهداف دون رد ليرتفع رصيد الفريق إلى 14 نقطة في المركز الثالث.