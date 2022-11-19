انتهت كأس الرابطة - أسوان (0) 1-3 (0) غزل المحلة.. زعيم الفلاحين يتأهل

السبت، 19 نوفمبر 2022 - 14:50

كتب : FilGoal

مباراة غزل المحلة وأسوان

يلعب غزل المحلة ضد أسوان ضمن الدور التمهيدي لمسابقة كأس الرابطة المصري.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة اسوان وغزل المحلة.

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انتهت.. زعيم الفلاحين يتأهل بركلات الترجيح 3-1.

بازوكا وعلي فتحي يهدران 1-1 بعد ركلتين لكل فريق.

إلى ركلات الترجيح

نهاية الشوط الإضافي الثاني

بداية الشوط الإضافي الثاني

نهاية الشوط الإضافي الأول

بداية الشوط الإضافي الأول

نهاية الشوط الثاني

ق2+90 محاولة جديدة من حمودي من داخل منطقة الجزاء ترتطم في دفاعات غزل المحلة.

ق86 محمد حمدي زكي ينفرد لكن محمد الحضري ينقذ الكرة ببراعة

ق85 عرضية خطيرة من باولن فوافي يبعدها علي فتحي ويحولها إلى ركلة ركنية.

ق80 حكم المباراة يقرر إلغاء الهدف بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

ق79 دينسون كاموني يسجل الهدف الاول من ضربة رأسية بعد عرضية محمد حمدي زكي

ق71 مطالبة من لاعبي أسوان بالحصول على ركلة جزاء بعد التدخل على عماد فتحي لكن حكم المباراة يقرر استمرار اللعب

ق67 دفاع أسوان يبعد عرضية خطيرة من أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة

ق53 تسديدة قوية من حمودي تعلو مرمى محمود الحضري حارس غزل المحلة

انطلاق الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق 45 ديلسون كاموني يسدد خلفية مزدوجة ولكن محمود الحضري يتألق مجددا ويحولها إلى ركلة ركنية

ق43 تسديدة خطيرة من أوروك لاعب غزل المحلة يتصدى لها عمرو حسام ببراعة

ق32 تبديل اضطراري لنادي أسوان بخروج ماليك إيفونا ونزول ديلسون كاموني

ق24 ركلة ركنية لأسوان على يسار مرمى غزل المحلة، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها محمد عطوة بتسديدة سيئة مرت دون خطورة على المرمى

ق12 هجمة خطيرة لنادي أسوان وتسديدة قوية من محمد ناجي ينقذها الحضري حارس غزل المحلة

ق10 انطلاقة رائعة من اوروك لاعب غزل المحلة لكن عرضيته تصل سهلة إلى عمرو حسام

ق8 أسوان يرد بهجمة منظمة لكن الكرة العرضية الخطيرة لم تجد متابع داخل منطقة جزاء غزل المحلة

ق7 عمرو حسام يتألق مجددا ويحول تصويبة عبده يحيى القوية إلى ركلة ركنية

ق6 عمرو حسام ينقذ فرصة هدف محقق بعد تصويبة قوية من خالد الإخميمي

ق5 ضغط مبكر من هجوم أسوان على مرمى غزل المحلة

انطلاق المباراة

أسوان غزل المحلة كأس الرابطة
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