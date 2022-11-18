بيان من مانشستر يونايتد يلمح بعقوبات منتظرة على رونالدو

أصدر نادي مانشستر يونايتد بيانا للرد على تصريحات كريستيانو رونالدو لاعب الفريق بعد ظهوره مع الصحفي بيرس مورجان.

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وكان رونالدو فتح النار على مانشستر يونايتد والمدير الفني إيريك تين هاج في مقابلة إعلامية أذيعت كاملة ليلة أمس.

وجاء بيان مانشستر يونايتد كالآتي:

"بدأ مانشستر يونايتد هذا الصباح باتخاذ خطوات مناسبة للرد على مقابلة كريستيانو رونالدو الإعلامية الأخيرة.

لن ندلي بمزيد من التعليقات حتى تصل هذه العملية إلى نهايتها".

رونالدو أثار الكثير من الجدل بالتصريحات التي هاجم فيها مسؤولي النادي وإريك تين هاج.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن إريك تين هاج مدرب الشياطين الحمر أبلغ مسؤولي مانشستر يونايتد أن كريستيانو رونالدو يجب ألا يلعب للنادي مرة أخرى.

وصرح رونالدو مع الصحفي بيرس مورجان أنه لا يحترم تين هاج لأنه لا يحترمه.

وكان قد تم معاقبة رونالدو مرتين هذا الموسم من قبل تين هاج، الأولى كانت في يوليو بسبب مغادرته مبكرا خلال مواجهة رايو فاليكانو وديا.

كما تعرض رونالدو للعقاب مرة أخرى في أكتوبر بعد رفضه اللعب كبديل ضد توتنام.

وتلقى رونالدو أوامر في ذلك التوقيت بالتدرب بمفرده وتم إيقافه.