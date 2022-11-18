جارناتشو لاعب الشهر في مانشستر يونايتد

حصد الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو جائزة لاعب شهر نوفمبر في مانشستر يونايتد الإنجليزي.

أليخاندرو جارناتشو النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

ونال جارناتشو الجائزة بعد التفوق على كاسيميرو وحارس المرمى ديفيد دي خيا.

جارناتشو (18 عاما) خاض مع مانشستر يونايتد 4 مباريات في شهر نوفمبر، ونجح خلالهم في تسجيل هدفين وصنع مثلهما.

وأصبح جارناتشو أصغر لاعب في تاريخ مانشستر يونايتد يصنع هدفين في مباراة واحدة.

وبشكل عام، شارك جارناتشو مع مانشستر يونايتد الموسم الحالي في 11 مباراة، سجل 3 أهداف وصنع مثلهم.

وكان المهاجم الشاب سجل هدفه الأول بقميص مانشستر يونايتد في الوقت بدل الضائع أمام فولام ليقتنص فوزا قاتلا للفريق.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة بفارق 11 نقطة عن المتصدر أرسنال.

وتتوقف مسابقة الدوري لمشاركة إنجلترا في كأس العالم 2022 الذي يقام في قطر خلال يومين.

ويلعب منتخب إنجلترا في المجموعة الثانية بجوار إيران وأمريكا وويلز.