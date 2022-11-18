برونو فيرنانديز يوضح حقيقة مصافحته الباردة مع رونالدو

أوضح برونو فيرنانديز لاعب البرتغال حقيقة لقطة المصافحة الباردة لزميله كريستيانو رونالدو التي انتشرت في بداية معسكر المنتخب قبل بداية كأس العالم.

والتقطت الكاميرات لحظة دخول برونو إلى المعسكر وغرفة خلع الملابس وظهور مصافحة فاترة من برونو لرونالدو.

وقال برونو في تصريحات لـ سكاي سبورتس: "مصافحتي الباردة لـ رونالدو؟ عد وشاهد الفيديو من جديد تم إضافة صوت عليه، كنت أمازحه وروج الفيديو بشكل خاطيء".

وعن تصريحات رونالدو، أوضح "لم أقرأ المقابلة، نحن نركز على المنتخب الوطني وكأس العالم، أنت لا يتسنى لك أن تلعب فيه كل مرة، كريستيانو محظوظا لأنه خاضه 5 مرات".

وتابع "التركيز الآن منصب على البطولة، أتذكر مقولة كانت دائما توجه إليّ أنه لا يمكنك التحكم سوى في نفسك لذلك هذا ما أفعله الآن".

رونالدو أثار الكثير من الجدل بالتصريحات التي هاجم فيها مسؤولي النادي وإريك تين هاج.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن إريك تين هاج مدرب الشياطين الحمر أبلغ مسؤولي مانشستر يونايتد أن كريستيانو رونالدو يجب ألا يلعب للنادي مرة أخرى.

وصرح رونالدو مع الصحفي بيرس مورجان أنه لا يحترم تين هاج لأنه لا يحترمه.

وكان قد تم معاقبة رونالدو مرتين هذا الموسم من قبل تين هاج، الأولى كانت في يوليو بسبب مغادرته مبكرا خلال مواجهة رايو فاليكانو وديا.

كما تعرض رونالدو للعقاب مرة أخرى في أكتوبر بعد رفضه اللعب كبديل ضد توتنام.

وتلقى رونالدو أوامر في ذلك التوقيت بالتدرب بمفرده وتم إيقافه.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 26 نقطة بفارق 11 نقطة عن المتصدر أرسنال.