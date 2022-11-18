برونو فيرنانديز يوضح حقيقة مصافحته الباردة مع رونالدو

الجمعة، 18 نوفمبر 2022 - 12:07

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز وكريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد وفياريال

أوضح برونو فيرنانديز لاعب البرتغال حقيقة لقطة المصافحة الباردة لزميله كريستيانو رونالدو التي انتشرت في بداية معسكر المنتخب قبل بداية كأس العالم.

برونو فيرنانديز

النادي : مانشستر يونايتد

كريستيانو رونالدو

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد
البرتغال

والتقطت الكاميرات لحظة دخول برونو إلى المعسكر وغرفة خلع الملابس وظهور مصافحة فاترة من برونو لرونالدو.

وقال برونو في تصريحات لـ سكاي سبورتس: "مصافحتي الباردة لـ رونالدو؟ عد وشاهد الفيديو من جديد تم إضافة صوت عليه، كنت أمازحه وروج الفيديو بشكل خاطيء".

أخبار متعلقة:
حوار – رونالدو: كنت قريبا من مانشستر سيتي.. الجيل اختلف وهؤلاء أكثر من يعجبوني في يونايتد صن: بيكام يؤمن خروج رونالدو من مانشستر يونايتد إلى الدوري الأمريكي رونالدو: ملاك مانشستر يونايتد لا يهتمون بالنادي.. روني يغار مني ونيفيل ليس صديقي شبكة ESPN: تين هاج أبلغ مانشستر يونايتد ألا يلعب رونالدو مع الفريق مجددا

وعن تصريحات رونالدو، أوضح "لم أقرأ المقابلة، نحن نركز على المنتخب الوطني وكأس العالم، أنت لا يتسنى لك أن تلعب فيه كل مرة، كريستيانو محظوظا لأنه خاضه 5 مرات".

وتابع "التركيز الآن منصب على البطولة، أتذكر مقولة كانت دائما توجه إليّ أنه لا يمكنك التحكم سوى في نفسك لذلك هذا ما أفعله الآن".

رونالدو أثار الكثير من الجدل بالتصريحات التي هاجم فيها مسؤولي النادي وإريك تين هاج.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن إريك تين هاج مدرب الشياطين الحمر أبلغ مسؤولي مانشستر يونايتد أن كريستيانو رونالدو يجب ألا يلعب للنادي مرة أخرى.

وصرح رونالدو مع الصحفي بيرس مورجان أنه لا يحترم تين هاج لأنه لا يحترمه.

وكان قد تم معاقبة رونالدو مرتين هذا الموسم من قبل تين هاج، الأولى كانت في يوليو بسبب مغادرته مبكرا خلال مواجهة رايو فاليكانو وديا.

كما تعرض رونالدو للعقاب مرة أخرى في أكتوبر بعد رفضه اللعب كبديل ضد توتنام.

وتلقى رونالدو أوامر في ذلك التوقيت بالتدرب بمفرده وتم إيقافه.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 26 نقطة بفارق 11 نقطة عن المتصدر أرسنال.

مانشستر يونايتد البرتغال برونو فيرنانديز كريستيانو رونالدو
نرشح لكم
روني يرد على هجوم رونالدو فوت ميركاتو: لاعب جزائري.. أرسنال يبدي اهتمامه بمتوسط ميدان تولوز حوار – رونالدو يكشف كواليس خلافاته مع تين هاج.. علاقته مع ميسي وحلم أخير وموعد اعتزاله خرق القانون 232 مرة.. الاتحاد الإنجليزي يتهم إيفان توني ويمنحه مهلة للرد حوار – رونالدو: كنت قريبا من مانشستر سيتي.. الجيل اختلف وهؤلاء أكثر من يعجبوني في يونايتد فاران: أزمة رونالدو تؤثر علينا.. وسنتقبل أي قرار يتم اتخاذه مينامينو: صلاح وماني كانا يتدربان أكثر من أي لاعب في ليفربول روبرتسون يختار صلاح كأفضل صفقة أبرمها ليفربول
أخر الأخبار
محامي كهربا: أزمة كهربا ستنتهي خلال أيام.. ونصف الغرامة يتحملها ديسبورتيفو أفيش 18 دقيقة | الكرة المصرية
برونو فيرنانديز يوضح حقيقة مصافحته الباردة مع رونالدو 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
روني يرد على هجوم رونالدو 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الأهلي - محاضرة كولر.. وعبد المنعم ومتولي يواصلان البرنامج التأهيلي 50 دقيقة | الكرة المصرية
كأس العالم - سويسرا.. هيكل هودسون والعباقرة الحمقى ساعة | قطر 2022
فوت ميركاتو: لاعب جزائري.. أرسنال يبدي اهتمامه بمتوسط ميدان تولوز ساعة | الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات الجمعة 18 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة.. مصر وبلجيكا 2 ساعة | الكرة المصرية
مدرب منتخب الشباب: نريد صناعة محمد صلاح جديد في مصر 11 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراة مصر ضد بلجيكا.. القنوات الناقلة 2 عبد الله السعيد: الأهلي يفعل كل شيء لتدمير مستقبلي.. وقراري قتلهم 3 ليلة للنسيان.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام ساوثامبتون 4 قائمة مصر - صلاح على رأس المحترفين ولاعبي بيراميدز.. واستبعاد 11 من المعسكر الأول