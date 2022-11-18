روني يرد على هجوم رونالدو

الجمعة، 18 نوفمبر 2022 - 11:47

كتب : FilGoal

واين روني - كريستيانو رونالدو

رد وأين روني قائد مانشستر يونايتد وهدافه التاريخي على تصريحات زميله السابق ولاعب الفريق الحالي كريستيانو رونالدو بشأن الغيرة منه.

كريستيانو رونالدو

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وقال رونالدو في تصريحات على هامش حضوره حفل جوائز "جلوب سوكر" حيث تسلم جائزة تقديرا لمسيرته: "رونالدو لاعب عظيم، هو وميسي قد يكونا أفضل من لعبا كرة القدم".

وشدد "ما قلته ليس انتقادان، ما قلته أن العمر يطاردنا جميعا، وكريستيانو يجد صعوبة في التعامل مع الأمر".

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وكان رونالدو اتهم روني بالشعور بالغيرة منه لأنه مازال يلعب فيما هو اعتزل.

وعن انتقادات واين روني زميله السابق له قال: "أنا لا أفهم ذلك. يجب أن تسأله هو. لا أعرف لماذا ينتقدني كثيرا. ربما هي الغيرة لأنه أنهى مسيرته في الثلاثينات وأنا لا زلت ألعب في أعلى المستويات. لن أقول إن شكلي أفضل منه وإن كان ذلك حقيقيا".

واتهم رونالدو كذلك مدربه إريك تين هاج بعدم احترامه مؤكدا أن عدم مشاركته ضد توتنام وتركه للملعب كان رد فعل على المعاملة غير اللائقة التي واجهها من المدير الفني الهولندي.

وشدد "تين هاج لا يحترمني بالطريقة التي أستحقها، ولهذا ربما غادرت الملعب ضد توتنام".

وعن عدم إشراك تين هاج له ضد مانشستر سيتي قال: "أعذار، أرى أعذارا، رأيت أشياء كثيرة ولا أريد أن أنتقده، يمكن أن يكون لديه رأي مختلف عني".

وأضاف "تين هاج يختار اللاعبين الذين يعتقد أنهم الأنسب للفريق، أحترم ذلك لكن طوال الوقت هناك أعذار، والأعذار لها أرجل قصيرة، ولا يمكن تبريرها طوال الوقت وهو الشيء الذي لا معنى له".

وأكمل "حسنا أنت لا تشركني ضد مانشستر سيتي لاحترامك لمسيرتي، والآن تضعني ضد توتنام لـ3 دقائق، هذا غير منطقي".

وأكد رونالدو "إن أراد المدرب إشراكي لـ5 دقائق أو بدلا من لاعب أصيب أو كان الفريق يحتاجني فسوف أساعد، ولكن بالطريقة التي حدث بها الأمر ضد توتنام شعرت بالخداع ليس فقط بسبب المباراة بل ما حدث قبلها".

وعن شعوره بعد رفضه اللعب ضد توتنام ومغادرته ملعب أولد ترافورد مبكرا قال: "نادم على مغادرتي الملعب ضد توتنام، دعنا نقول إنني نادم ولكن في الوقت ذاته المدرب هو من استفزني، اعتذرت لزملائي لكنني لست نادما على قرار رفض المشاركة لـ3 دقائق".

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