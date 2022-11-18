فوت ميركاتو: لاعب جزائري.. أرسنال يبدي اهتمامه بمتوسط ميدان تولوز

أبدى أرسنال اهتمامه بالتعاقد مع فارس شيبي متوسط ميدان تولوز في سوق الانتقالات المقبلة.

وبحسب تقرير من "فوتو ميركاتو" فتواجد عددا من كشافي أرسنال خلال مباراة تولوز الأخيرة في الدوري أمام ستراسبورج قبل استراحة كأس العالم.

وأضاف التقرير أن نادي أرسنال ليس الوحيد فقط بل هناك اهتمام من جانب إشبيلية الإسباني أيضا.

شيبي يحمل الجنسيتين الجزائرية والفرنسية ولم يلعب بعد باسم أي منتخب وطني.

ابن الـ19 عاما تدرج في الفئات العمرية في نادي تولوز قبل أن يتصعد هذا الصيف للفريق الأول.

اللاعب الذي يجيد اللعب في الوسط تحديدا على الدائرة، شارك مع تولوز الموسم الحالي في 13 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 4 آخرين.

ويحتل تولوز المركز الثاني عشر في ترتيب جدول الفرنسي برصيد 16 نقطة قبل توقف كأس العالم.

ومن جهة آخرى، يسعى أرسنال لتدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة من أجل الحفاظ على انطلاقاته الرائعة للموسم الحالي.

ولا يمتلك أرسنال عددا كافيا من اللاعبين الذين يجيدون اللعب على الدائرة، إذ لديه توماس بارتي وألبرت لوكونجا والعائد حديثا من الإصابة محمد النني قبل أن يغير ميكيل أرتيتا مركز جرانيت تشاكا في الملعب.

ويعتلي أرسنال صدراة الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.