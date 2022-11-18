فوت ميركاتو: لاعب جزائري.. أرسنال يبدي اهتمامه بمتوسط ميدان تولوز

الجمعة، 18 نوفمبر 2022 - 10:56

كتب : FilGoal

مايكل أرتيتا - أرسنال أمام بورنموث

أبدى أرسنال اهتمامه بالتعاقد مع فارس شيبي متوسط ميدان تولوز في سوق الانتقالات المقبلة.

وبحسب تقرير من "فوتو ميركاتو" فتواجد عددا من كشافي أرسنال خلال مباراة تولوز الأخيرة في الدوري أمام ستراسبورج قبل استراحة كأس العالم.

وأضاف التقرير أن نادي أرسنال ليس الوحيد فقط بل هناك اهتمام من جانب إشبيلية الإسباني أيضا.

أخبار متعلقة:
سكاي: قبل مواجهة برشلونة..يوفنتوس يواجه أرسنال وديا كازورلا يكشف عن رغبته للعودة إلى أرسنال لا تغير تشكيلا فائزا.. ثلاثي هجومي في أرسنال أمام ولفرهامبتون لاستغلال تعثر سيتي فارق 5 نقاط.. أرسنال يختتم ما قبل المونديال بثنائية في شباك ولفرهامبتون

شيبي يحمل الجنسيتين الجزائرية والفرنسية ولم يلعب بعد باسم أي منتخب وطني.

ابن الـ19 عاما تدرج في الفئات العمرية في نادي تولوز قبل أن يتصعد هذا الصيف للفريق الأول.

اللاعب الذي يجيد اللعب في الوسط تحديدا على الدائرة، شارك مع تولوز الموسم الحالي في 13 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 4 آخرين.

ويحتل تولوز المركز الثاني عشر في ترتيب جدول الفرنسي برصيد 16 نقطة قبل توقف كأس العالم.

ومن جهة آخرى، يسعى أرسنال لتدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة من أجل الحفاظ على انطلاقاته الرائعة للموسم الحالي.

ولا يمتلك أرسنال عددا كافيا من اللاعبين الذين يجيدون اللعب على الدائرة، إذ لديه توماس بارتي وألبرت لوكونجا والعائد حديثا من الإصابة محمد النني قبل أن يغير ميكيل أرتيتا مركز جرانيت تشاكا في الملعب.

ويعتلي أرسنال صدراة الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

فارس شيبي أرسنال تولوز الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
برونو فيرنانديز يوضح حقيقة مصافحته الباردة مع رونالدو روني يرد على هجوم رونالدو حوار – رونالدو يكشف كواليس خلافاته مع تين هاج.. علاقته مع ميسي وحلم أخير وموعد اعتزاله خرق القانون 232 مرة.. الاتحاد الإنجليزي يتهم إيفان توني ويمنحه مهلة للرد حوار – رونالدو: كنت قريبا من مانشستر سيتي.. الجيل اختلف وهؤلاء أكثر من يعجبوني في يونايتد فاران: أزمة رونالدو تؤثر علينا.. وسنتقبل أي قرار يتم اتخاذه مينامينو: صلاح وماني كانا يتدربان أكثر من أي لاعب في ليفربول روبرتسون يختار صلاح كأفضل صفقة أبرمها ليفربول
أخر الأخبار
محامي كهربا: أزمة كهربا ستنتهي خلال أيام.. ونصف الغرامة يتحملها ديسبورتيفو أفيش 19 دقيقة | الكرة المصرية
برونو فيرنانديز يوضح حقيقة مصافحته الباردة مع رونالدو 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
روني يرد على هجوم رونالدو 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الأهلي - محاضرة كولر.. وعبد المنعم ومتولي يواصلان البرنامج التأهيلي 51 دقيقة | الكرة المصرية
كأس العالم - سويسرا.. هيكل هودسون والعباقرة الحمقى ساعة | قطر 2022
فوت ميركاتو: لاعب جزائري.. أرسنال يبدي اهتمامه بمتوسط ميدان تولوز ساعة | الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات الجمعة 18 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة.. مصر وبلجيكا 2 ساعة | الكرة المصرية
مدرب منتخب الشباب: نريد صناعة محمد صلاح جديد في مصر 11 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراة مصر ضد بلجيكا.. القنوات الناقلة 2 عبد الله السعيد: الأهلي يفعل كل شيء لتدمير مستقبلي.. وقراري قتلهم 3 ليلة للنسيان.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام ساوثامبتون 4 قائمة مصر - صلاح على رأس المحترفين ولاعبي بيراميدز.. واستبعاد 11 من المعسكر الأول