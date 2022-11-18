مواعيد مباريات الجمعة 18 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة.. مصر وبلجيكا

يواجه منتخب مصر منافسه بلجيكا وديا ضمن استعدادات الأخير لـ كأس العالم 2022.

وتقام المباراة اليوم الجمعة في الكويت على ملعب جابر الأحمد الدولي.

وتنطلق المباراة في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة عبر قناة الرياضية المغربية.

المباراة هي ثالث اختبار للمدير الفني لمنتخب مصر روي فيتوريا بعد مواجهتي النيجر وليبيريا الوديتين.

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فيما يقابل منتخب البحرين نظيره صربيا وديا ضمن استعدادات الأخير لـ كأس العالم 2022.

ويتلاقي المنتخبان على ملعب البحرين الوطني في السادسة مساء عبر قناة البحرين الوطنية

ويلعب منتخب صربيا في المجموعة السابقة بجوار كل من البرازيل والكاميرون وسويسرا.

وتقام اليوم مبارايات الجولة السادسة من دوري الدرجة الثانية المصري حين يواجه الجونة نظيره تليفونات بني سويف.