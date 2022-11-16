موعد مباراة مصر ضد بلجيكا.. القنوات الناقلة

الأربعاء، 16 نوفمبر 2022 - 19:25

كتب : FilGoal

مصر - بلجيكا

يواجه منتخب مصر منافسه بلجيكا وديا في الكويت استعدادا لخوض منافسات كأس العالم 2022.

ويلعب منتخب بلجيكا في المجموعة السادسة بجوار كل من كندا والمغرب وكرواتيا.

فيما ستكون هذه المباراة هي ثالث اختبار للمدير الفني لمنتخب مصر روي فيتوريا بعد مواجهتي النيجر وليبيريا الوديتين.

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والتقى منتخب مصر مع بلجيكا أربع مرات وديا من قبل، وفاز الفراعنة ثلاث مرات وخسروا مرة وحيدة فقط.

وكانت الخسارة الوحيدة قبل مونديال 2018 وهُزم الفراعنة بثلاثة أهداف دون رد.

وستقام المباراة يوم الجمعة المقبلة في الكويت في ملعب جابر الأحمد الدولي.

وستنطلق المباراة في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

وستنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

مصر بلجيكا كأس العالم
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