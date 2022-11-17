التغييرات تتوالى.. ألمادا يعوض كوريا في قائمة الأرجنتين بـ كأس العالم

الخميس، 17 نوفمبر 2022 - 23:30

كتب : FilGoal

خواكين كوريا - إنتر

فقد منتخب الأرجنتين لاعبا جديدا قبل أيام قليلة على افتتاح كأس العالم 2022.

وأعلن منتخب الأرجنتين خروج خواكين كوريّا بسبب الإصابة عن قائمة التانجو.

#SelecciónMayor El jugador Joaquín Correa también será desafectado de la convocatoria mundialista por lesión.

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El reemplazante será informado en las próximas horas. pic.twitter.com/XCx98v66Xt

وبعد دقائق أعلن منتخب الأرجنتين استدعاء تياجو ألمادا صانع ألعاب أتلانتا يونايتد الأمريكي لتعويض كوريّا.

وتم اختياره كثاني أفضل لاعب تحت 22 عاما في الدوري الأمريكي لموسم 2022 في أول مواسمه بالمسابقة.

اللاعب البالغ 21 عاما شارك الموسم المنقضي في 31 مباراة بالدوري الأمريكي سجل 7 وصنع مثلها.

وخاض ألمادا 36 دقيقة فقط بقميص منتخب الأرجنتين في مباراة الهندراوس الودية في شهر سبتمبر الماضي.

وأصبح كوريّا ثاني لاعب يخرج من القائمة بعد نيكولاس جونزاليس جناح فيورنتينا. (طالع التفاصيل)

مهاجم إنتر الإيطالي البالغ 28 عاما خاض الموسم الحالي 18 مباراة سجل 3 وصنع 3.

ويلعب منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2022 في المجموعة الثالثة بجوار كل من المكسيك وبولندا والسعودية.

خواكين كوريا إنتر الأرجنتين تياجو ألمادا
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