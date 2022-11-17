التغييرات تتوالى.. ألمادا يعوض كوريا في قائمة الأرجنتين بـ كأس العالم

فقد منتخب الأرجنتين لاعبا جديدا قبل أيام قليلة على افتتاح كأس العالم 2022.

وأعلن منتخب الأرجنتين خروج خواكين كوريّا بسبب الإصابة عن قائمة التانجو.

#SelecciónMayor El jugador Joaquín Correa también será desafectado de la convocatoria mundialista por lesión.

El reemplazante será informado en las próximas horas. pic.twitter.com/XCx98v66Xt

— Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 17, 2022

وبعد دقائق أعلن منتخب الأرجنتين استدعاء تياجو ألمادا صانع ألعاب أتلانتا يونايتد الأمريكي لتعويض كوريّا.

وتم اختياره كثاني أفضل لاعب تحت 22 عاما في الدوري الأمريكي لموسم 2022 في أول مواسمه بالمسابقة.

#SelecciónMayor El futbolista Thiago Almada se suma a la convocatoria mundialista de #Qatar2022. pic.twitter.com/HmoNU3KzOz — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 17, 2022

اللاعب البالغ 21 عاما شارك الموسم المنقضي في 31 مباراة بالدوري الأمريكي سجل 7 وصنع مثلها.

وخاض ألمادا 36 دقيقة فقط بقميص منتخب الأرجنتين في مباراة الهندراوس الودية في شهر سبتمبر الماضي.

وأصبح كوريّا ثاني لاعب يخرج من القائمة بعد نيكولاس جونزاليس جناح فيورنتينا. (طالع التفاصيل)

مهاجم إنتر الإيطالي البالغ 28 عاما خاض الموسم الحالي 18 مباراة سجل 3 وصنع 3.

ويلعب منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2022 في المجموعة الثالثة بجوار كل من المكسيك وبولندا والسعودية.